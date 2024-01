Google Pixel : vous pourrez bientôt choisir d’utiliser par défaut votre moteur de recherche préféré

Google pourrait avoir l'intention de donner aux utilisateurs plus de contrôle sur la façon dont ils recherchent sur le web, comme le suggère un paramètre caché dans la dernière mise à jour d'Android 14.

Selon Nail Sadykov, qui a découvert une nouveauté dans la dernière mise à jour Android, l'application Pixel Launcher de la version Android 14 QPR 2 Beta 3 possède une option cachée appelée “Moteur de recherche”. Cette option vous permet de choisir l'application que vous souhaitez utiliser pour effectuer des recherches sur le web, et elle affectera alors la recherche et le contenu de votre écran d'accueil.

Cela signifie que les utilisateurs de Pixel pourraient bientôt être en mesure d'utiliser leur moteur de recherche par défaut pour la recherche universelle du Pixel Launcher et d'autres fonctionnalités de recherche sur l'appareil. Actuellement, Google Search est la seule option pour ces fonctionnalités, mais le nouveau paramètre implique que Google pourrait permettre à d'autres moteurs de recherche comme Bing, DuckDuckGo et d'autres d'être utilisés à la place.

Google va bientôt vous laisser utiliser d’autres moteurs de recherche

Un autre indice que Google travaille sur cette fonctionnalité vient de Lance Adams, qui a repéré des « flags » faisant référence aux moteurs de recherche sur Chrome pour Android. Le flag #enable-search-engine-choice active l'écran de choix du moteur de recherche et les fonctionnalités connexes, qui seront affichées dans la première expérience d'exécution, le flux de création de profil, et plus encore. Le flag active également la nouvelle interface utilisateur pour la page des paramètres du moteur de recherche sur la version PC de Chrome et Android.

Cependant, on ne sait pas si le changement de moteur de recherche modifiera également l'apparence du widget de la barre de recherche sur l'écran d'accueil du Pixel Launcher, ou s'il restera inchangé.

La raison de ce changement pourrait être liée aux pressions réglementaires auxquelles Google est confronté dans le monde entier. Google a été accusé d'être un monopole dans un grand nombre de ses activités, et certains régulateurs ont exigé que Google laisse les utilisateurs choisir le moteur de recherche par défaut sur Android. Le nouveau paramètre du Pixel Launcher pourrait donc bien être un moyen pour Google de se conformer à ces différentes réglementations.