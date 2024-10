Android 15 est là ! Google dévoile par erreur la sortie tant attendue

Android 15 arrive plus tôt que prévu ! Google a confirmé par erreur que la nouvelle version de son système d’exploitation commencera à être déployée sur les appareils Pixel dès aujourd’hui. D’autres marques devraient suivre rapidement.

Android 15 est la dernière version du système d'exploitation mobile de Google, et elle vient avec de nombreuses nouveautés. Parmi celles-ci, un mode de bureau natif qui permet de transformer une tablette en véritable PC portable, offrant une utilisation proche de celle d'un ordinateur. Cette fonctionnalité fait partie des améliorations visant à les rendre plus polyvalentes. Ce nouvel OS apporte aussi une meilleure gestion des Passkeys pour garantir des messages privés et sécurisés, ainsi que des outils pratiques pour le partage de fichiers et la capture d'écran.

Google a accidentellement révélé que le déploiement d'Android 15 débutera aujourd'hui, le 15 octobre 2024, sur les appareils Pixel. Les modèles compatibles incluent notamment les Pixel 9 et 9 Pro XL, ainsi que d'autres versions plus anciennes de la série. Les utilisateurs de ces modèles devraient recevoir la mise à jour au cours des prochaines heures, tandis que la distribution s’étendra mondialement dans les jours à venir.

Android 15 commence son déploiement mondial dès aujourd’hui

Les utilisateurs de Pixel recevront la mise à jour par vagues, en fonction de leur opérateur. Les appareils déverrouillés devraient recevoir l'OTA (Over-The-Air) plus rapidement, tandis que ceux qui sont bloqués pourraient avoir à attendre encore quelques jours. Si vous faites partie du programme bêta Android 15 QPR1, vous devrez quitter donc ce dernier pour installer la version stable, ce qui entraînera une réinitialisation complète de votre appareil. Mais attention, cela pourrait impliquer la perte de certaines de vos données.

Outre les appareils Google, d'autres fabricants comme Xiaomi, Vivo, Nothing et Motorola devraient annoncer leurs propres calendriers de déploiement d'Android 15 dans les prochains jours. La mise à jour inclut des améliorations de sécurité et de performance, avec des ajustements spécifiques pour chacun d’entre eux. Le processus de distribution pourrait donc varier d’un appareil à l’autre, mais ce nouvel OS devrait être disponible sur de nombreux modèles d’ici la fin de l’année, notamment ceux des gammes premium. Les utilisateurs attendent impatiemment ces nouvelles fonctionnalités.