Android 14 : la 3e bêta est enfin disponible, voici toutes les nouveautés

Google vient de déployer la troisième bêta pour Android 14. Cette nouvelle version vient apporter quelques changements, avant que Google ne s’efforce de corriger les bugs sur les prochaines mises à jour.

Android 14 Beta 3 est enfin disponible, et marque ce que Google appelle la « stabilité de la plateforme ». Cela signifie que les API des développeurs et tous les comportements des applications dans le système d'exploitation sont désormais définitifs et ne changeront pas jusqu'à la sortie de la version finale.

Google déclare que la dernière mise à jour bêta s'appuiera sur ses thèmes principaux englobant « la confidentialité, la sécurité, les performances, la productivité des développeurs et la personnalisation des utilisateurs tout en continuant à améliorer l'expérience des appareils à grand écran sur les tablettes, les pliables et plus encore ». Cette dernière partie est essentielle, d'autant plus que Google sortira la Pixel Tablet et la Pixel Fold dans le courant du mois.

Quels changements sur Android 14 Beta 3 ?

À partir d'Android 14 Beta 3, Google ajoute un nouvel indicateur de charge pour les téléphones Pixel, apparaissant dans le coin supérieur droit. En utilisant le style “puce” qui est également employé pour les appels téléphoniques, Android 14 indiquera désormais lorsque votre téléphone est en charge au moyen d'un indicateur d'état dans le coin supérieur droit. Cette nouvelle notification indique que votre téléphone est en train de se charger et indique également le pourcentage de la batterie.

La nouvelle bêta est également l’occasion de profiter d’icônes thématiques retravaillées. Celles-ci sont désormais plus colorées. Les arrière-plans de chaque icône profitent de couleurs plus vives, tandis que la couleur de l'icône elle-même est également un peu plus vive. Les icônes perdent cependant beaucoup de leur contraste par rapport aux versions précédentes.

Android prend également en charge la mise à l'échelle des polices jusqu'à 200 % par défaut, afin d'offrir aux utilisateurs malvoyants des options d'accessibilité supplémentaires. En outre, les utilisateurs peuvent accorder un accès partiel à leur médiathèque lorsqu'une application demande l'une des autorisations visuelles introduites dans Android 13. Des mises à jour ont également été apportées aux bibliothèques OpenJDK de base, ainsi que des modifications de sécurité concernant l’accès au système par les applications.

On retrouve aussi de nouveaux arrivants tels qu'un tutoriel pour utiliser les gestes ou encore des fonds d'écrans personnalisables. Notons que Google devrait également ajouter une fonctionnalité de vérification de la santé de la batterie (Battery Health Checker). Il affichera un résumé de l’état de santé de la batterie, le nombre exact de cycles de charge, la politique actuelle de recharge de la batterie, ainsi que la date de fabrication de cette dernière.

Le Pixel 7a est compatible avec la bêta d’Android 14

Google vient d'élargir la bêta à d'autres appareils, puisque le Pixel 7a, qui vient de sortir il y a quelques semaines, est enfin compatible avec les bêta d’Android 14. Vous pourrez donc installer la nouvelle version sur cet appareil. Cependant, comme toujours, on vous rappelle qu’il s’agit d’une version bêta, et que cela signifie que l’OS n’est pas adapté à un usage sur votre smartphone personnel.

Il vaut mieux installer la mise à jour sur un second smartphone, car elle pourrait bien casser des fonctionnalités essentielles de votre appareil. D’ailleurs, il semblerait que la mise à jour vers Android 14 Beta 3 a, pour certains, privé les appareils Pixel d'un capteur d'empreintes digitales opérationnel. Non seulement le capteur ne fonctionne pas, mais Android ne semble pas non plus reconnaître sa présence.

Ceux qui déverrouillaient leur appareil avec l’empreinte digitale sont donc contraints d’utiliser un code PIN/mot de passe/modèle pour utiliser leur smartphone, mais l’absence de lecteur d’empreintes digitales est surtout un problème pour l’utilisation de gestionnaires de mots de passe ou encore de certaines applications bancaires.