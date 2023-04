Android 14 : Google déploie la première bêta, voici comment l’installer sur votre smartphone

Après quelques versions Preview destinées aux développeurs, le programme Android 14 Beta est officiellement ouvert. Google vient de publier la première bêta, et vous pouvez déjà l’installer sur votre smartphone, à condition que celui-ci soit compatible.

Dès le mois de février, Google avait débuté ses tests de la nouvelle version de son système d’exploitation mobile Android 14 avec deux différentes versions Preview, qui ont chacune ajouté de nouvelles fonctionnalités. Comme on pouvait s’y attendre en se basant sur le calendrier de déploiement annoncé par Google, l’entreprise vient bien d’ouvrir son programme bêta à tous les utilisateurs, et la première version est dès à présent disponible.

Au programme, quelques nouveautés dont notamment la possibilité pour les applications d’ajouter des actions et des raccourcis personnalisés aux feuilles de partage d'Android. Vous verrez également une flèche de retour “plus proéminente” dans l'interface de navigation gestuelle, qui s’adaptera au thème ou au fond d'écran de votre appareil. Notons également la possibilité pour les applications de limiter la capacité des services d'accessibilité à voir les données sensibles, un bon point pour la sécurité de vos données personnelles.

Lire également – Comment installer Android 14 sur votre smartphone

Comment installer Android 14 Beta 1 sur son Pixel ?

Contrairement aux versions Developer Preview, les versions bêta ont tendance à être plus stables et sont plus susceptibles d'être utilisables par les usagers au quotidien. Cependant, comme toujours, nous ne recommandons toujours pas d'utiliser cette version bêta sur votre smartphone principal, puisque comme il s’agit de la première bêta, celle-ci peut toujours contenir quelques bugs embêtants qui pourraient vous empêcher d’utiliser certaines fonctions clés de votre appareil.

Si cela ne vous dérange pas de rencontrer quelques problèmes, alors n'hésitez pas à essayer Android 14 sur votre smartphone Google Pixel. Seul quelques modèles sont compatibles : les Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 ou Pixel 7 Pro, c'est aujourd'hui que vous pouvez le faire.

La façon la plus simple d'obtenir Android 14 sur votre appareil Google Pixel aujourd'hui est de passer par le programme Android Beta. Ce programme automatisé vous permet d'accepter les mises à jour bêta d'Android et de les installer comme vous le feriez pour une mise à jour normale du système. Il n'y a pas besoin d'ordinateur ou d'outils sophistiqués, et vous pouvez revenir à Android 13 à tout moment en vous désinscrivant. Pour cela, rendez-vous sur le site google.com/android/beta.

Vous devriez voir votre appareil si celui-ci est éligible. Cliquez sur Participer, puis sur Confirmer et s'inscrire après avoir lu les conditions générales. Vous devriez voir une notification indiquant que votre appareil fait désormais partie du programme Android 14 bêta. Il vous suffira ensuite de vous rendre dans Paramètres > Système > Mise à jour du système pour afficher votre mise à jour Android 14, mais il se peut que vous ayez à attendre quelques heures avant que celle-ci n’arrive. Si vous ne voulez pas attendre, sachez qu’il est également possible de sideloader la mise à jour, mais on ne recommande cette procédure que pour les utilisateurs avertis.