Android 14 supportera les passkeys dans les gestionnaires de mots de passe tiers

Dashlane est le premier gestionnaire de mots de passe à annoncer le support des passkeys dans les applications natives sous Android 14, dont le lancement est prévu pour août 2023.

Les passkeys vont très bientôt remplacer les mots de passe et devenir le standard en matière d’authentification. Cette technologie associe un appareil physique à vos identifiants et vous permet, par exemple, d’insérer une clé USB dans votre ordinateur pour vous connecter à un site Internet. Les OS mobiles actuels ne la supportent pas encore, car des changements fondamentaux sont nécessaires dans leur code source au préalable. Le gestionnaire de mots de passe Dashlane annonce sur son site le support des passkeys en natif dès Android 14.

Selon eux, « les utilisateurs pourront simplement créer un passkey plutôt que de saisir un mot de passe. L’empreinte digitale lie l’authentification à l’utilisateur de l’appareil, ce qui empêchera toute autre personne de créer et d’utiliser des passkeys sur cet appareil spécifique ». L’éditeur a publié une vidéo sur Twitter pour montrer à que point la démarche sera simple.

Avec Android 14, les gestionnaires de mots de passe tiers supporteront les passkeys

Dashlane sera le premier gestionnaire à supporter les passkeys, mais il ne fait aucun doute que la concurrence, les LastPass et autres 1Pass, lui emboîtera le pas, car tout le monde s’accorde à dire que « les passkeys sont résistants au phishing et représentent l’avenir de l’authentification en ligne. Ils remplaceront les mots de passe de manière plus sûre et plus pratique. Les sites et plateformes qui vont accepter cette technique d’identification devraient se multiplier dans les semaines et les mois qui viennent, et c’est une bonne chose.

Les gens utilisent souvent les mêmes mots de passe, pour le plus grand bonheur des hackers. Microsoft estime ainsi que dans le monde, 921 attaques sur les mots de passe sont menées chaque seconde. Le support des passkeys dans Dashlane ne fonctionnera dans un premier temps que dans les applications natives d’Android, le support sur le Web est encore en cours de développement.

