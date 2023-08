Android 14 : copier-coller du texte sera plus facile que jamais grâce à ce changement pratique

Android 14, la dernière itération du célèbre système d'exploitation mobile, s'apprête à rendre le copier-coller de contenu entre applications encore plus simple et plus intuitif. Voici ce que prévoit Google sur son nouveau système d’exploitation.

Vous le savez probablement, Android 14 a eu droit ces derniers mois à de nombreuses versions bêta, toutes apportant de nouvelles fonctionnalités à l’OS. Parmi les dernières en date, on peut citer un gros changement sur la barre des tâches, mais également une option permettant d’empêcher l’affichage des notifications en plein écran.

Cependant, les utilisateurs viennent de découvrir une fonctionnalité encore plus pratique, puisqu’il s’agit d’une nouvelle manière de copier-coller du texte. En effet, plutôt que de cliquer sur le bouton comme vous deviez le faire auparavant, vous aurez désormais la possibilité de glisser-déposer votre contenu pour le copier-coller.

Le copier-coller s’allie avec le glisser-déposer sur Android 14

Avec cette mise à jour de la fonctionnalité, les utilisateurs peuvent désormais appuyer sur l'élément qu'ils souhaitent copier et le maintenir enfoncé, puis utiliser un autre doigt pour naviguer jusqu'à l'application de destination où ils souhaitent coller le contenu. Cette nouvelle approche par glisser-déposer offre une alternative pratique, qui pourrait bien plaire à de nombreux utilisateurs.

Voici un guide étape par étape sur l'utilisation de la fonction copier-coller par glisser-déposer dans Android 14 :

Commencez par appuyer et maintenir le contenu que vous voulez copier .

. Faites glisser l'élément sélectionné en l'éloignant de sa position d'origine. Un aperçu translucide de l'élément apparaît, vous permettant de le déplacer librement.

en l'éloignant de sa position d'origine. Un aperçu translucide de l'élément apparaît, vous permettant de le déplacer librement. De l'autre main, passez à la deuxième application dans laquelle vous avez l'intention de coller le contenu copié. Vous pouvez utiliser l'écran des applications récentes ou revenir à l'écran d'accueil et lancer une application. Veillez à maintenir l'élément copié enfoncé.

dans laquelle vous avez l'intention de coller le contenu copié. Vous pouvez utiliser l'écran des applications récentes ou revenir à l'écran d'accueil et lancer une application. Veillez à maintenir l'élément copié enfoncé. Placez l'élément copié à l'endroit voulu dans la deuxième application. Le fait d'appuyer sur l'endroit souhaité avant de relâcher l'élément peut vous aider à le placer avec précision.

Il est bon de rappeler qu’Android 14 est toujours en bêta, ce qui signifie que Google pourrait bien apporter quelques changements à cette nouvelle fonctionnalité avant le déploiement de la version stable, attendue pour le mois prochain. Google en est déjà à sa cinquième bêta, et elle est déjà disponible sur les smartphones Pixel compatibles.