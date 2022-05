Android 13 va modifier le design des recherches sur Google

Android 13 ne devrait pas complètement révolutionner le système d’exploitation de Google, mais le géant américain continue d’apporter quelques petits changements de design, dont notamment au niveau des suggestions de recherche.

Google a récemment lancé une nouvelle mise à jour bêta de son application Google (version 13.20), et celle-ci apporte notamment un nouveau design pour les suggestions de recherche. Actuellement, lorsque vous faites une recherche sur l’application de Google, les suggestions s’affichent les unes à la suite des autres sur un fond uni, clair ou sombre, suivant les paramètres de votre smartphone Android.

Désormais, dans la nouvelle version, chaque suggestion est présentée dans sa propre case individuelle. Les cases adoptent d’ailleurs un fond uni différent du reste de l’application, afin qu’elles soient plus facilement visibles pour les utilisateurs. D’après les informations de 9to5Google, ce nouveau design devrait apparaître dans les recherches d’applications sur le Pixel Launcher dans une prochaine bêta d’Android 13, puis à la sortie du nouveau système d’exploitation à la fin de l’année.

Google Search adopte un nouveau design pour les suggestions de recherche

Comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessous, les nouvelles cases des suggestions de recherche prennent beaucoup plus d’espace que sur l’ancienne version, puisque les recherches sont désormais clairement séparées les unes des autres. On peut également noter que les angles supérieurs de la première suggestion et inférieurs de la dernière suggestion sont arrondis, ce qui donne un aspect plus moderne à l’ensemble de la liste.

En plus de rendre les recherches mieux intégrées à Material You, le nouveau design apparu sur Android 12 qui permet d’adapter la couleur de certains éléments de l’interface en fonction des couleurs d’accentuations choisies par l’utilisateur, les suggestions de recherche sont désormais plus simples à utiliser. En effet, le fait que les recherches soient désormais séparées dans des cases individuelles permettra aux utilisateurs de cliquer plus facilement sur la suggestion qu’ils souhaitent.

Pour l’instant, la nouvelle version de l’application Google n’a été déployée que chez une poignée d’utilisateurs de smartphones Android, mais devrait être déployée plus largement au cours des prochaines semaines. On ne sait pas combien de temps nous devrons attendre avant que ce changement arrive sur une bêta d’Android 13. La liste des smartphones compatibles avec Android 13 s’est d’ailleurs récemment allongée.