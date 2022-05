Android 13 : la liste des smartphones éligibles à la bêta s’allonge

À l’occasion de la conférence Google I/O, la liste des smartphones pouvant installer la première bêta publique d’Android 13 accueille de nouveaux arrivants. Parmi eux, on retrouve notamment les Xiaomi 12 et 12 Pro, ainsi que le OnePlus 10 Pro ou encore l’Oppo Find X5 Pro, ainsi que deux tablettes de Lenovo et Ciaomi. Découvrez la liste complète des nouveaux smartphones éligibles dans cet article.

Hier a eu lieu le lancement de la conférence Google I/O, qui a été l’occasion de présenter officiellement le Pixel 6a, son tout nouveau smartphone milieu de gamme. Mais l’événement existe avant tout pour mettre en avant les nouveautés software et pour Google, cela signifie en premier lieu Android. Chaque année, les utilisateurs peuvent donc découvrir les nouveautés qui accompagneront la nouvelle mise à jour majeure, et Android 13 n’a bien sûr pas fait exception.

Alors que la bêta publique est déjà disponible depuis le 24 avril dernier, seule une poignée de privilégiés pouvaient jusqu’à maintenant l’installer sur leur smartphone. Dorénavant, ils seront rejoints par un plus large panel d’utilisateurs, plusieurs constructeurs ayant profité de la conférence pour annoncer leur entrée dans la liste d’éligibilité. Ainsi, plusieurs appareils, allant des smartphones Xiaomi à ceux d’Oppo, peuvent désormais tester en avant-première les nouveautés d’Android 13.

Découvrez la liste des nouveaux smartphones éligibles à la bêta d’Android 13

Voici donc la liste complète des smartphones pouvant installer dès aujourd’hui la bêta publique d’Android 13 :

ASUS ZenFone 8

OnePlus 10 Pro

Oppo Find N

Oppo Find X5 Pro

Realme GT 2 Pro

Sharp Aquos Sense6

Tecno Camon 19 Pro 5G

Vivo X80 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

ZTE Axon 40 Ultra

Notez que Nokia a également annoncé que ses smartphones seront compatibles n’a pas spécifié lesquels précisément. Nous avons donc choisi de ne pas les inclure dans la liste pour le moment. De plus, ces appareils auront accès à la première bêta d’Android 13, alors que les smartphones autres que Pixel doivent généralement attendre l’arrivée de la 2e bêta. Enfin, deux tablettes ont également accès à Android 13 aujourd’hui, à savoir la Lenovo P12 Pro et la Xiaomi Mi Pad 5.