Android 12 n’a séduit que 2,6% des utilisateurs, Android 11 est loin devant

Plusieurs mois après son lancement, Android 12 est encore loin d’être installé sur tous les appareils. En effet, selon un récent sondage, seuls 2,6 % des utilisateurs auraient effectué la migration. Android 11, de son côté, reste la version la plus populaire avec 29,5 % des utilisateurs, suivi de près par Android 10.

A priori, on pourrait penser que, si ce n’est une majorité, au moins une portion significative des utilisateurs a installé Android 12. En effet, voilà plusieurs mois que la dernière version du système d’exploitation de Google est disponible, tandis que les surcouches des constructeurs se dévoilent une à une. Mais ce serait mal connaître les habitudes de déploiement d’Android, qui a tendance à s’allonger sur la durée depuis quelques années.

Ainsi, il n’est pas vraiment surprenant d’apprendre que seuls 2,6 % des utilisateurs ont migré vers Android 12. Ce chiffre nous provient d’un sondage mené par Uptodown, un store alternatif à Google Play fort de 130 millions d’adeptes. De fait, le système d’exploitation se place à la cinquième position des OS les plus populaires. Sans surprise, c’est Android 11 qui décroche la première place avec 29,5 % des utilisateurs.

Android 12 est encore loin derrière Android 11

Ce dernier est suivi par Android 10 (25,2 %), puis par Android 9 (11,5 %), puis par Oreo, la version 8.1 d’Android (11 %). Comme dit plus haut, ces résultats n’ont rien d’inhabituel. Il est désormais de coutume que les versions antérieures à la plus récente restent plus populaires que celle-ci. Cela avait notamment été le cas d’Android 11 en 2021, qui est longtemps resté derrière Android 10 quand bien même un quart des utilisateurs l’avaient déjà adopté.

Ce n’est donc qu’une question de temps avant qu’Android 12 s’impose sur la majorité des smartphones. Le temps que tous les constructeurs développent leur surcouche d’une part, puis que le besoin se fasse réellement sentir chez les utilisateurs d’autre part. En outre, Uptodown révèle également les marques de smartphones les plus populaires. Samsung est en tête avec 31,62 % des suffrages, suivi par Xiaomi et Huawei, respectivement à 16,31 % et 11,07 % des voix. Enfin, le navigateur le plus utilisé est Chrome, largement devant ses concurrents avec 83,6 % des utilisateurs.