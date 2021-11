Android 12 : impossible de contrôler le volume des Chromecast depuis des mois

Depuis plusieurs mois maintenant, de nombreux utilisateurs se plaignent de l'impossibilité de contrôler le volume des Chromecast sur Android 12. Si Google avait promis du mieux sur la bêta 5 de son dernier OS, le problème est toujours là. D'après une source interne, une bataille judiciaire en cours empêcherait Google de remédier à ce bug.

Il faut remonter à août 2021 pour trouver les premières traces de ce bug sur le site Google Issue Tracker. Un utilisateur explique alors qu'en castant YouTube Music via son Chromecast, il était impossible de contrôler le volume sonore depuis son smartphone sous Android 12. Après la publication de ce témoignage, les plaintes se sont multipliées sur le même sujet : “Problème connexe, Pixel 5, durant le cast. Le curseur du volume n'apparaît pas. Il faut se débrouiller (passer d'une application à l'autre, d'une fenêtre à l'autre, utiliser les commandes de l'appareil) pour le faire réapparaître”, raconte un autre utilisateur.

Devant le nombre croissant de réactions, Google a réagi en affirmant que l'absence de cette fonctionnalité n'était pas due à un bug, mais qu'elle était voulue par le constructeur. Malgré tout, la firme de Mountain View a ensuite confirmé que tout ça sera corrigé avec la bêta 5 d'Android 12. Seulement, la bêta 5 a eu son heure et depuis la version finale et stable d'Android 12 est sortie, aux côtés des Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Le procès avec Sonos responsable du problème ?

La situation a-t-elle évolué ? Pas le moins du monde d'après les utilisateurs. Or, le leaker réputé Mishaal Rahman (et accessoirement ancien rédacteur en chef de XDA Developers) a trouvé un premier élément d'explication grâce à un commentaire d'un développeur de Google sur le chat dédié à ce bug. “Il y a un problème juridique que je ne peux pas partager en public. Je ne pense pas qu'il y ait une solution de contournement dans Android 12, et nous travaillons toujours dessus”, précise-t-il.

Comme le suggèrent de nombreux confrères, ce “problème juridique” dont fait référence le développeur peut être lié à la récente décision préliminaire prise par l'International Trade Commission. En effet, la juridiction a conclu que Google a violé cinq technologies brevetées par Sonos pour développer ses enceintes Google Home.

D'après la déclaration d'un autre développeur Google, une solution à ce problème sera incluse avec Android 12L, une nouvelle version de l'OS pensée pour les tablettes et les smartphones pliables. Pour rappel, Android 12L doit arriver durant le premier trimestre 2022. Pour l'instant, une seule solution de contournement existe : utiliser les contrôles de l'application Google Home pour régler le volume du cast.

