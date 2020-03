Android 11 vous prévient si votre smartphone est mal placé sur un socle de recharge sans fil

Android 11 va vous avertir si votre smartphone est mal placé sur son socle de recharge sans fil. Dans le cas où la bobine de votre téléphone n’est pas alignée à celle du chargeur par induction, un avertissement va désormais apparaître sur l’écran de verrouillage. Cette nouvelle option va permettre d’éviter les mauvaises surprises au réveil.

Android 11 affiche un avertissement lorsqu’un smartphone n’est pas correctement placé sur un socle de charge sans fil, rapportent nos confrères de 9to5Google. Le média affirme avoir remarqué l’apparition de ce nouvel avertissement sur un Google Pixel 4 Xl tournant sous la première beta d’Android 11, réservée aux développeurs. Pour l’heure, cette fonctionnalité semble réservée aux Pixel 4. Il n’a pas été possible de reproduire l’avertissement sur un Pixel 2 ni un Pixel 3 sous Android 11.

Comment ça marche ?

Lorsqu’un smartphone n’est pas correctement aligné sur un chargeur par induction, Android 11 le détecte et affiche une notification rouge en bas de l’écran de verrouillage. Selon 9to5Google, l’OS mobile de Google repère la présence « d’une source d’alimentation minimale » et déduit que le téléphone est mal placé par rapport à la bobine d’un socle de recharge. Pour fonctionner, la bobine de votre smartphone doit en effet être alignée à la bobine disposée dans le socle. Parfois, les utilisateurs disposent mal leur téléphone sur le tapis de charge.

De plus, dans certains cas, l’icône de recharge apparaît même sur un appareil mal disposé sur son socle. La quantité d’énergie reçue par la batterie s’avère néanmoins trop faible pour la recharge. Quelques heures plus tard (généralement le lendemain matin), ils constatent que la batterie de leur smartphone n’a pas été rechargée. Cet avertissement va permettre aux utilisateurs d’éviter les situations de ce genre. Que pensez-vous de cette nouveauté ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : 9to5Google