Google simplifie la création de documents avec son nouvel outil d’IA

Google enrichit son arsenal d'outils d'intelligence artificielle avec une nouvelle fonctionnalité prometteuse pour Google Docs. Baptisée « Help me create », cette innovation va bien au-delà de la simple assistance à l'écriture en permettant la génération complète de documents structurés.

Cette nouvelle fonction, qui sera progressivement déployée jusqu'au 9 janvier 2025, est une évolution majeure par rapport à l'outil « Help me write » existant. Elle permet de créer automatiquement des documents complets incluant images de couverture, images intégrées, texte stylisé, tableaux et même du contenu provenant des fichiers stockés sur Drive.

Pour accéder à cet assistant numérique, les utilisateurs auront deux options : cliquer sur le bouton dédié en haut de la page lors de la création d'un nouveau document, ou naviguer dans le menu File > New > Help me create. L'outil se veut intuitif : il suffit de décrire le type de document souhaité et d'utiliser la commande “@ filename” pour intégrer du contenu depuis Drive.

Lire également – Google Docs : les meilleures astuces pour bien l’utiliser

Google va faire de la création de documents un jeu d’enfant

Pour les utilisateurs moins expérimentés, Google propose des exemples de prompts prédéfinis, comme la création d'une feuille de route pour le lancement d'un produit. L'outil, propulsé par Gemini, l'IA de Google, analyse les demandes des utilisateurs pour générer des templates adaptés et suggérer des sections pertinentes.

Actuellement, quelques restrictions s'appliquent : la fonction n'est disponible qu'en anglais, uniquement sur les documents sans pagination, et réservée aux clients Workspace. Elle est notamment accessible via Workspace Labs et le programme Gemini for Google Workspace Alpha.

Avec un tel outil, Google vise clairement à simplifier la création de contenu professionnel. L'outil peut générer divers types de documents, des propositions commerciales aux menus de dîner, en passant par les blogs et les suivis de projet.

Il est important de noter que si l'outil peut intégrer différents fichiers Workspace, il ne conserve pas la mise en page ou le style d'origine. Comme pour « Help me write », on peut s'attendre à ce que cette fonctionnalité soit progressivement étendue aux comptes Google personnels, suivant la tradition de l'entreprise. C’est donc une nouvelle étape importante dans l'automatisation de la création de contenu, puisqu’elle promet de transformer radicalement notre façon de travailler avec les documents numériques.