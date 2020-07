Android Go devient obligatoire sur les smartphones avec moins de 2 Go RAM

Android Go va prochainement devenir obligatoire sur les smartphones de configuration modeste avec moins de 2 Go RAM. Le changement de politique apparaît dans un guide de configuration officiel repris par le blog XDA.

Un document officiel repris par nos confrères de XDA révèle que Android Go, la version allégée de Android qui peut tourner sur les smartphones les plus modestes, dès 512 Mo RAM, va devenir obligatoire dès le 4e trimestre 2020 sur les appareils qui embarquent moins de 2 Go RAM. L’info est tirée d’un guide « Android 11 Go Edition » qui a fuité. Il est daté du 24 avril 2020

Android Go va se généraliser dans les smartphones entrée de gamme

« Tous les nouveaux produits lancés avec Android 11, s’ils ont 2 Go RAM ou moins doivent […] être lancés comme un appareil Android Go », peut-on lire dans le document. Qui ajoute « à partir du 4e trimestre 2020, tous les nouveaux produits lancés avec Android 10, si ils ont moins de 2 Go de RAM doivent […] être lancés comme un appareil Android Go ». Nos confrères de XDA font également remarquer que le site dédié à Android Go a été également discrètement mis à jour : il comporte désormais une mention selon laquelle le système est conçu pour les smartphones « avec moins de 2 Go de RAM ».

Le guide ne s’arrête pas là. On apprend également que les appareils dotés de moins de 512 Mo RAM ne pourront pas passer sur Android 11. Ces appareils n’ont plus la configuration minimale requise pour utiliser les applications de la suite Google Mobile Services (GMS) pour cette version du système : « A partir de Android 11, les appareils avec moins de 512 Mo RAM (upgrades inclus) ne sont pas éligibles au préchargement de GMS », explique Google. L’obligation d’installer Android Go ne concernera néanmoins que les nouveaux appareils lancés à partir du 4e trimestre 2020.

Google précise en effet que les « appareils 2 Go RAM déjà lancés avec une configuration GMS standard ne doivent pas être convertis à la configuration Android Go […] ils resteront des appareils Android standard ». Le changement semble motivé à la fois par les améliorations de Android 11 qui semblent nécessité plus de RAM, mais aussi par l’expérience utilisateur qui est nettement meilleure avec Android Go sur les appareils de configuration modeste. Qu’en pensez-vous ? Partagez votre avis dans les commentaires.

