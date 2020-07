Android 11 beta 2 est disponible : découvrez les nouveautés et comment l’installer

Google vient de mettre en ligne Android 11 beta 2, qui entre dans la dernière étape avant l’arrivée de la version finale en septembre. Cette itération vise surtout à proposer un environnement plus stable pour les éditeurs d’applications. Avec tout de même une poignée de petits changements et nouveautés.

Google a annoncé mercredi 8 juillet dans la soirée sur son blog la mise en ligne de la 2e bêta Android 11. Cette itération permet à la nouvelle version Android d’entrer dans sa dernière phase avant la publication de la version finale – une étape dite de « Platform Stability ». Et c’est d’ailleurs une nouveauté cette année.

Android 11 beta 2 : la mise à jour entre dans la phase « Platform Stability »

Google explique : « Platform Stability signifie que toutes les surfaces applicatives et comportements système sont désormais définitifs dans Android 11. Cela inclut non seulement les API SDK et NDK finales, mais aussi les comportements système finaux et les restrictions sur les interfaces non-SDK qui pourraient affecter les applications. Du coup à partir de la beta 2 vous pourrez proposer des mises à jour de compatibilité en ayant confiance dans le fait que la plateforme ne changera pas« .

Et la firme d’ajouter qu’elle encourage tous les développeurs à commencer dès maintenant leurs tests de compatibilité pour pouvoir mettre à jour leur application en amont du lancement d’Android 11. La beta 2 Android 11 apporte par ailleurs quelques changements et nouveautés mineures par rapport à la beta 1. Les plus visibles sont des petits changements cosmétiques. Par exemple il y a une nouvelle icône pour les applications épinglées, l’option de partage disparaît de l’écran multitâches et il n’y a plus d’option Horloge dans le menu Styles et fonds d’écrans.

Google a en fait surtout corrigé de nombreux bugs et fixé des comportements dans les entrailles du système. Ce qui ne signifie pas non plus qu’à ce stade la mise à jour est totalement exempte de bugs. Google avertit que cette version peut causer des problèmes de performances et des bugs. Et liste notamment des déconnexions intempestives du WiFi, ou le tiroir d’applications qui se montre parfois inaccessibls. Les applications Google peuvent crasher plus facilement.

RCS fonctionne par ailleurs de manière instable dans les Messages et dans Téléphone, le haut parleur est souvent sélectionné par défaut.

Comment installer Android 11 bêta 2

Si les bugs ne vous font pas peur, il est relativement simple d’installer Android 11 bêta 2, pour peu que vous disposiez d’un smartphone compatible. Pour l’heure, les Pixel à partir du Pixel 2, les OnePlus 8 et 8 Pro le Xiaomi Mi 10 et le Poco F2 sont les seuls smartphones pouvant l’installer. Voici comment faire :

Smartphones Google Pixel

Il est désormais possible de recevoir la mise à jour directement sur votre smartphone en OTA :

Rejoignez le programme de beta en cliquant ici

Allez dans vos paramètres système

Attendez de recevoir la mise à jour

Autres smartphones

Téléchargez et installez les outils ADB et Fastboot pour votre ordinateur

Rendez-vous sur le site officiel de Google avec votre ordinateur

Téléchargez l’image d’installation Android 11 qui correspond à votre smartphone. Dézippez ou décompressez le fichier.

Activez les Options pour les développeurs dans les menus de votre smartphone

Activez le débogage USB sur votre smartphone

Sur votre PC, rendez-vous dans C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\ et copiez tous les fichiers de l’archive dézippée dans le dossier platform-tools

Éteignez votre appareil Android et pressez les touches « Power » et « Volume+ » pendant 10 secondes simultanément pour passer en mode bootloader

Raccordez votre smartphone Android à votre PC à l’aide d’un câble USB

Sous Windows, maintenez la touche majuscule enfoncée puis faites un clic droit sur un espace vide à l’intérieur du dossier platform-tools et choisissez ouvrir une fenêtre de commandes ici*

Saisissez la commande suivante et cliquez sur Entrée

fastboot devices

Une suite de caractères va alors s’afficher sur votre écran. Vous pouvez passer à l’étape suivante en déverrouillant votre bootloader, à l’aide de la commande suivante :

fastboot flashing unlock

Double-cliquez sur le fichier flash-all.bat que vous avez copié dans votre dossier platform-tools

Votre smartphone va redémarrer

* Si vous êtes plutôt sur Mac ou Linux, ouvrez un terminal pour modifier les répertoires vers votre dossier platform-tools.

Avez-vous pu tester Android 11 ? Quelles sont vos impressions ? PArtagez votre retour dans les commentaires de cet article !