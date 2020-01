Android 10 : Xiaomi déploie la mise à jour MIUI 11 sur le Mi 8

Android 10 débarque sur le Xiaomi Mi 8. Depuis quelques jours, le constructeur a commencé le déploiement de la mise à jour, accompagnée de la surcouche MIUI 11, sur le smartphone sorti en 2018. On vous explique comment installer le firmware dès qu’il sera disponible sur votre téléphone.

Xiaomi vient de lancer le déploiement d’Android 10 sur le Mi 8, rapportent nos confrères de GSM Arena. La mise à jour est visiblement déjà disponible sur une poignée de variantes dans le monde. Au vu des habitudes du constructeur, on peut s’attendre à ce que le firmware soit proposé dans les jours à venir en France.

Dans les détails, la mise à jour pèse 1.9 Go et contient, sans grande surprise, le patch de sécurité Android de décembre 2019. Parmi les nouveautés de la surcouche, citons le tiroir d’applications, un mode sombre amélioré et une option permettant d’anticiper les tremblements de terre.

Comment installer la mise à jour Android 10 sur votre Mi 8 ?

Avant de lancer une mise à jour aussi importante, on vous conseillera comme toujours de sauvegarder le contenu de votre smartphone. De plus, vérifiez que votre batterie a encore au moins 50% d’autonomie avant de lancer l’installation. Enfin, on vous conseille de vous connecter à un réseau Wifi avant de ne pas épuiser votre enveloppe de data. Pour vérifier si la mise à jour est proposée sur votre téléphone, il suffit de suivre la manoeuvre suivante :

Rendez-vous dans les Paramètres de votre smartphone Android

de votre smartphone Android Allez dans À propos du téléphone

Sélectionnez Mise à jour système

Si une mise à jour est déjà disponible, il vous suffira ensuite de suivre les instructions à l’écran

Pour rappel, Xiaomi a déjà déployé Android 10 sur une poignée de smartphones, dont les Mi 9, Mi 9T Pro ou les Mi 9 SE, et, plus récemment, les Mi 9 Pro 5G, le Mi 6, le Mi MIX 2 ou encore sur le Mi CC9 (Mi A3). Avez-vous déjà installé le firmware ? On attend votre témoignage dans les commentaires.

Source : GSM Arena