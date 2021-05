Ampere va dévoiler un processeur serveur 128 cœurs en 2021 et des processeurs 5 nm en 2022

Ampere Computing, une startup qui vise à faire une brèche dans la domination d'Intel sur le marché lucratif des puces pour serveurs, a déclaré qu'elle avait signé avec de gros clients, dont Microsoft et Tencent Holdings. L'entreprise a annoncé publiquement qu'elle développait désormais ses propres architectures pour ses processeurs pour les serveurs.

Ampere a été fondée en 2018 par James, un ancien cadre d'Intel, avec l'ambition de surpasser son ancien employeur sur un de ses domaines de prédilection : les processeurs pour les data centers. Cette nouvelle entreprise s’est rapidement fait une place, et pourrait bien secouer le marché avec ses prochaines puces.

Le processeur actuel d’Ampere, l’Altra, possède 80 cœurs et a besoin de beaucoup moins d’énergie par cœur que ses concurrents chez AMD et Intel. Ampere s’apprêterait à dévoiler un processeur encore plus impressionnant plus tard cette année.

L’Altra Max arrive en 2021 avec 128 cœurs

Ampere va frapper fort sur le marché, puisque son nouveau processeur Altra Max disposera de pas moins de 128 cœurs. La société promet une puce qui utilise 50 % d'énergie en moins par cœur par rapport à un CPU Rome d'AMD et des gains de performance de 1,6 fois pour l'exécution du serveur web NGINX. Puisque cette puce est capable de battre les meilleurs processeurs d’AMD, elle écrase également sur son passage les processeurs Intel Cascade Lake Refresh dans les benchmarks. Les deux processeurs Altra tournent tous deux à une fréquence fixe de 3,0 GHz. Il ne serait pas possible de les overclocker.

Selon la feuille de route d’Ampere, la société ne compte pas s’arrêter là, puisqu’elle dévoilera à partir de 2022 une nouvelle génération de processeurs gravée en 5 nm, contre 7 nm actuellement. Ce processeur sera basé sur des cœurs conçus par Ampere elle-même, tout comme une autre puce de nouvelle génération prévue pour 2023.

Ampere serait en mesure de concevoir ses propres cœurs de CPU compatibles ARM grâce à une nouvelle architecture ARM qu'elle a acquise auprès d'AppliedMicro et du projet X-Gene de cette société. L’entreprise détiendrait désormais plus de 100 brevets depuis sa création il y a quelques années.

Source : AnandTech