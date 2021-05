Among Us sur PC est gratuit en ce moment sur l’Epic Games Store !

Among Us est l’offre mystère de la semaine sur l’Epic Games Store. Le jeu multijoueur est devenu un véritable phénomène l’année dernière et sa popularité n’est pas plus à prouver. Ce dernier est également gratuit sur Android et iOS, en plus de supporter le crossplay. Idéal pour passer de bonnes soirées entre amis.

Vous n’êtes sûrement pas passé à côté, Among Us est LA sensation jeu vidéo de la dernière année. Aux côtés de Fall Guys et, bien sûr, Fortnite, il est le jeu multijoueur le plus populaire du moment. Si malgré tout vous n’en avez jamais entendu parler, sachez que le principe est extrêmement simple. Entourés de vos amis (enfin, en apparence), vous vous retrouvez sur un vaisseau spatial. Problème, l’un d’entre eux, possiblement vous, est un imposteur assoiffé de sang qui n’a qu’une envie : tuer tous ses compagnons jusqu’au dernier.

Assez proche dans son essence dans l’indémodable jeu du loup-garou, les « Crewmates » doivent alors démasquer le serial-killer, au détour de tâches à réaliser et de cadavres à débusquer. Pourtant sorti en 2018, c’est en 2020 qu’Among Us explose auprès du grand public, largement aidé par de nombreux lives sur Twitch et par sa compatibilité avec le crossplay. Le jeu est en effet disponible sur PC, Mac, Nintendo Switch, Android et iOS. Ce n’était donc qu’une question de temps avant que l’Epic Games Store le propose gratuitement à ses utilisateurs.

Massacrez vos amis gratuitement grâce à l’Epic Games Store

Après avoir offert NBA 2K21 il y a quelques jours, l’Epic Games Store s’empare donc d’Among Us. Certains se sont toutefois montrés déçus par l’opération, ce qui est compréhensible. Le jeu ne coûte en effet qu’environ 4 € sur PC et Nintendo Switch, et est déjà gratuit sur Android et iOS (en échange de quelques pubs entre les parties).

Cela reste néanmoins une bonne occasion pour les néophytes de découvrir par eux-mêmes le plaisir de débattre avec ses amis de celui qui se retrouvera jeter dans l’espace simplement pour s’être montré un peu trop suspect. Pour l’obtenir, il vous faudra un compte sur l’Epic Games Store, ainsi qu’un PC. Nul besoin d’une machine de guerre, Among Us n’est que très peu exigeant en ressources (une autre de ses qualités).