L’une des références AMD Big Navi a été testée sur la plateforme 3DMark. Il s’agit selon toute vraisemblance d’une Radeon RX 6800 XT. Ses résultats lui donnent une nette avance sur la GeForce RTX 3080 de Nvidia. Mais cette dernière prend le dessus quand le paramètre Ray Tracing entre en jeu.

Nous y sommes presque, AMD présentera ses nouvelles cartes graphiques RX 6000 le 28 octobre. Le rendez-vous est pris pour mercredi prochain mais en attendant, l’un des GPU de la prochaine série a été testé sur 3DMark Firestrike, 3DMark TimeSpy et 3DMark Port Royal, un benchmark est spécialement dédié au Ray Tracing.

L’identité du GPU n’a pas été précisée. Tout juste sait-on qu’il porte le nom de code E438. Le partenaire d’AMD qui est à l’origine de ces tests a confié au site WCCFTech qu’il s’agit d’un échantillon d’ingénierie du GPU Navi 21 XT qui correspond à la carte graphique Radeon RX 6800 XT dont les caractéristiques et celles des autres ont fuité cette semaine.

AMD : la Radeon RX 6800 XT est plus performante qu’une RTX 3080

La Radeon RX 6800 XT a enregistré un score de 12781 points sur 3DMark Firestrike Ultra en définition 4K. À titre de comparaison, la GeForce RTX 3080 affiche 10531 points. La carte graphique d’AMD est donc 21% plus performante que sa rivale et 56% plus rapide qu’une GeForce 2080 Ti. Cette dernière est en effet à 8210 points.

Toujours avec 3DMark, mais TimeSpy Extreme cette fois-ci, l’AMD Radeon RX 6800 XT a réussi à atteindre un score de 8230 points en définition 4K. L’écart est ici beaucoup moins grand, la GeForce RTX 3080 arrivant juste derrière à 7978 points. Cela fait 3% de différence, mais le gap est plus important face à la RTX 2080 TI et ses 6933 points (19%).

Enfin, le troisième et dernier test a été réalisé avec Port Royal, le benchmark qui mesure les performances des cartes graphiques en Ray Tracing. Force est de constater que la RTX 3080 performe mieux que l’AMD RX 6800 XT dans ce contexte précis. Le GPU AMD a marqué 4387 points, contre 5351 pour la RTX 3080 et 4241 pour la RTX 2080 Ti.

C’est dire que la génération RDNA 2 qui apporte enfin le Ray Tracing chez AMD sera en retrait dans ce domaine comparativement aux nouvelles GeForce RTX 3000 de Nvidia. Mais les scores 3DMARK de la carte pourraient encore s’améliorer d’ici la sorite de la version finale.