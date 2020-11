AMD 6800, 6800 XT, 6900 : 10 benchmarks officiels confirment leurs performances ahurissantes

AMD vient de dévoiler de nouveaux benchmarks des GPU RX 6800, 6800 XT et 6900 dans dix jeu, en définition 4K et 1440p (WQHD). Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les résultats sont ahurissants : les nouvelles cartes graphiques semblent dépasser d'une tête leurs équivalents Nvidia 3070, 3080 et 3090 dans presque toutes les situations.

AMD impressionne. Après avoir doublé par surprise Intel sur la finesse de gravures et les performances des CPU AMD semble positionné pour arracher le leadership à Nvidia dans les cartes graphiques. Car ses nouvelles cartes graphiques, les RX 6800, 6800 XT et 6900 délivrent des performances exceptionnelles, le tout dans un encombrement et avec une consommation énergétique réduits. Toute la question est justement de savoir à quel point ces performances sont exceptionnelles. Or dès le départ, la pression de AMD est intense.

Chacune des nouvelles cartes semble positionnée pour faire mieux que leur équivalent dans les nouvelles cartes Nvidia. Et les premiers chiffres officiels dévoilés par la firme ont tout pour faire trembler un Nvidia empêtré dans un lancement par ailleurs caractérisé par une pénurie chronique de cartes graphiques au niveau mondial. C'est pourquoi la firme de Lisa Su s'autorise un peu de provocation en publiant de nouveaux benchmarks que l'on qualifierait presque d'accablants pour le camp adverse.

AMD publie de nouveaux benchmarks qui confirment la suprématie de ses cartes RX 6000 Series

L'ensemble des tests a été mené sur la plateforme de référence X570, avec un processeur Ryzen 9 5900X (12C/24T) , 16 Go de RAM DDR4-3200 et les derniers drivers graphiques. Il faut noter au passage que grâce à ce tandem Ryzen 5000 + Radeon RX 6000, la machine profite de performances accrues grâce à la technologie d'accès mémoire Smart Acess Memory – de quoi selon AMD délivrer quelques 11% de performances additionnelles. AMD a réalisé ses tests sur 10 jeux :

Battlefield V

Borderlands 3

Call of Duty – Modern Warfare

Division 2

Doom Eternal

Forza Horizon 4

Gears 5

Resident Evil 3

Shadow of the Tomb Raider

Wolfenstein Youngblood

C'est un véritable carnage pour les cartes de Nvidia. Les premiers test ont lieu en 4K avec les réglages graphiques au maximum. On voit immédiatement qu'à quelques exceptions près (surtout The Division 2 et Resident Evil 3) les nouvelles cartes AMD font aussi bien voire mieux que leurs équivalentes Nvidia – vendues nettement plus cher. L'écart devient parfois aussi franchement affolant, surtout dans les tests 1440p avec des jeux comme Battlefield, Borderlands, Forza Horizon ou encore Gears 5. On vous laisse le constater par vous mêmes dans ces quelques graphiques :

