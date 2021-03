AMD dévoile la Radeon 6700 XT : sortie prévue le 18 mars à 479 dollars

AMD vient d'officiellement révéler le dernier membre de la série 6000, la RX 6700 XT. Située juste en dessous de la RX 6800, AMD a déclaré qu’il s’agissait d’une carte graphique destinée à tous ceux qui ont un écran 1440p avec un taux de rafraichissement élevé et qui veulent jouer à des jeux avec des paramètres graphiques au maximum.

La Radeon RX 6700 XT est dotée de spécifications plus modestes que les autres cartes de la série, les RX 6900 XT, 6800 XT et 6800. Cependant, la carte embarque tout de même 12 Go de VRAM, soit plus que la quantité de mémoire vidéo disponible sur la plupart des cartes de la dernière famille RTX 3000 de Nvidia. En conséquence, la carte sera capable de faire tourner certains des jeux vidéo les plus récents en 1440p avec tous les paramètres graphiques au maximum.

La carte utilise 40 unités de calcul, c’est moitié moins que la RX 6900 XT que nous avions eu l’occasion de tester. La nouvelle carte graphique a également un cache Infinity plus petit que ses prédécesseurs Big Navi, avec 96 Mo ici contre 128 Mo sur les autres cartes.

RX 6700 XT : quelles performances en jeu ?

AMD promet des performances impressionnantes pour sa RX 6700 XT. En effet, l’entreprise affirme que la carte surpasse largement la RTX 3070 dans des jeux tels que Dirt 5, Call of Duty : Black Ops Cold War ou encore Assassin's Creed Valhalla. Néanmoins, la RTX 3070 de Nvidia se montre plus puissante que la 6700 XT dans d'autres jeux, notamment sur Cyberpunk 2077 et Watch Dogs : Legion.

La carte devrait être disponible le 18 mars prochain à un prix de 479 dollars. Son prix en euros est encore inconnu, mais il faut s’attendre à une hausse des prix pratiqués par les commerçants. Le problème, c’est que tout comme les autres cartes graphiques en ce moment, les stocks risquent de partir vite. En effet, le secteur est toujours touché par des problèmes d’approvisionnement au niveau des composants. Actuellement, les pénuries de cartes graphiques de Nvidia et AMD sont entre autres provoquées par l’explosion du cours du Bitcoin.