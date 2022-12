AMD : les tarifs des premières RX 7900 fuitent, la guerre des prix aura bien lieu

Les prix des premières cartes graphiques sous architecture RDNA 3 d’AMD, les RX 7900 et RX 7900 XTX, sont furtivement apparus sur Amazon. Juste assez longtemps pour confirmer que les GPU de l’équipe rouge seront vendus à des prix très agressifs.

Les premières cartes graphiques sous architecture RDNA 3 d’AMD vont arriver sur nos étals incessamment sous peu. Pour les gamers exigeants qui souhaitent renouveler leur équipement, le choix d’un nouveau GPU pour leur PC de bureau se limitera à deux options : les GeForce RTX 40XX ou les Radeon RX 7900. Une fuite publiée sur Twitter semble confirmer que les fabricants de cartes graphiques architecture RDNA 3 d’AMD comptent bien frapper là où ça compte pour convaincre les acheteurs : au portefeuille.

Les prix des nouvelles cartes graphiques d’AMD seraient brièvement apparus sur Amazon. Elles ont maintenant disparu, mais un membre de Twitter a eu le temps de les capturer. Il a noté les prix des XFX Speedster merc 310 dans leurs versions RX 7900 XTX et 7900 XT. Ces dernières sont donc destinées à concurrencer les GeForce RTX 4080/4090 et représentent ce qu’AMD propose de plus performant en matière de GPU à l’heure actuelle.

Les fabricants de cartes graphiques sous RDNA 3 semblent contenir les tarifs de leurs produits

À en croire le leaker @momomo_us, la Radeon RX 7900 de XFX sera commercialisée à 979 $, tandis que le modèle supérieur, la Radeon RX 7900 XTX, sera vendu pour la modique somme de 1100 $. Des tarifs entre 8 et 9 % plus chers que le prix de vente conseillé pour le modèle de base. En effet, les fabricants de cartes graphiques règlent le plus souvent la carte de base et y ajoutent des composants qui visent à augmenter les performances de base des GPU. Si la politique de prix de XFX est une indication des tarifs que les autres fabricants de GPU appliqueront, alors Nvidia a bien du souci à se faire : la baisse des prix européens des GeForce ne sera pas suffisante.

Rappelons qu’en Europe, le prix de vente conseillé de la GeForce RTX 4080 est désormais de 1399 € et de 1849 € pour la RTX 4090. Ces tarifs ne sont que des prix de base, les fabricants faisant par la suite grimper la note. Bien que les prix qui ont fuité ne concernent que les tarifs appliqués aux États-Unis, on peut tout de même imaginer que la différence de tarification ne sera pas énorme sur le Vieux Continent. En matière de carte graphique haut de gamme, les acheteurs auront donc le choix entre une GeForce RTX 4080 vendue 1500 € en moyenne et une Radeon RX 7900 XTX qui coûtera entre 300 € et 400 € moins cher.