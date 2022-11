RTX 7900 : les stocks seront beaucoup plus importants que ceux de la RTX 4090

Que tous les adeptes de cartes graphiques AMD se rassurent : le constructeur a prévu le coup pour le lancement de ses RX 7900 XT et RX 7900 XTX. Selon un récent rapport, ce dernier aurait même prévu de dépasser l’offre de Nvidia avec ses RTX 4090 et RTX 4080. Une stratégie qui pourrait s’avérer payante au vu du positionnement de ses propres modèles.

Pour tous les joueurs PC, cette fin d’année est marquée par l’arrivée sur le marché de nouvelle génération de cartes graphiques, aussi bien du côté de Nvidia que d’AMD. Alors que les RTX 7900 des Rouges s’apprêtent à être lancées, la guerre est officiellement déclarée entre les deux constructeurs. Celle des prix, celles des performances, mais aussi celle de la disponibilité.

Cela ne vous aura probablement pas échappé si vous avez tenté (et peut-être réussi) à acheter une RTX 4090 ou RTX 4080 : les stocks officiels sont déjà vides, et il reste désormais à se tourner du côté des revendeurs — au risque de s’exposer à des prix parfois exorbitants. AMD, de son côté, chercherait précisément à éviter cette situation, en gonflant nettement plus ses stocks que ceux de son rival.

Il sera plus simple de trouver une RX 7900 XT qu’une RTX 4090

Selon le média MyDrivers, AMD aurait en effet préparé efficacement le lancement de ses nouvelles cartes graphiques, prévues pour le 13 décembre prochain, en boostant considérablement sa production. Toujours selon cette même source, les stocks amassés seraient ainsi largement supérieurs à ceux des RTX 4090 à leur sortie le mois dernier. Pour rappel, Nvidia a commercialisé environ 160 000 RTX 4000, dont à 81,25 % des RTX 4090.

AMD a donc clairement une carte à joue. En effet, nous avons récemment appris que les RX 7900 se positionnent en concurrence directe avec la RTX 4080. Qui plus est, les prix en vigueur devraient être nettement moins élevés. Autrement dit, et surtout à l’approche de Noël, les joueurs pourraient décider d’opter plutôt pour le GPU disponible à l’achat, surtout si les prix sont plus intéressants pour des performances similaires. Réponse dans quelques jours.

Source : MyDrivers