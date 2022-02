Le Steam Deck proposera une grande fluidité en jeu grâce à la technologie FSR d’AMD

Le Steam Deck, la nouvelle console de Valve, va proposer une grande fluidité en jeu grâce à la technologie FidelityFX Super Resolution d’AMD. La technologie sera entièrement supportée par Steam OS et pourra donc théoriquement fonctionner sur tous les jeux.

Le Steam Deck sera compatible avec la technologie FidelityFX Super Resolution (FSR) d’AMD. Ainsi, les titres supportés tourneront de manière fluide sur la machine. Les autres auront le droit à ce traitement dans une prochaine mise à jour.

Le FSR est directement supporté par Steam OS. Cela signifie qu’il n’y aura pas besoin de faire de manipulation ou d’activer une option pour les joueurs. Cependant, s’ils décident d’installer Windows sur leur console portable, ils seront privés de cette technologie.

Steam OS mise sur la fluidité

FidelityFX Super Resolution est grosso-modo l’équivalent du DLSS de Nvidia, plus connu. Les jeux compatibles disposent d’une mise à l’échelle de la résolution afin de mieux s’adapter à votre affichage. En clair, cela donne une image plus fine qu'elle ne l'est réellement (donnant l’impression d’une meilleure définition), mais aussi plus fluide. Une technologie parfaite pour un Steam Deck qui ne mise pas forcément sur la puissance. En théorie, tous les jeux seront fluides, même en utilisant l’affichage natif de 1200 x 800.

Le gros point fort du FidelityFX Super Resolution par rapport au DLSS de Nvidia, c’est qu’il fonctionne avec n’importe quelle carte graphique. Bref, un argument du poids pour la console qui lui permettra de tenir sa promesse : faire tourner correctement tous les gros jeux PC de la plateforme.

Pour rappel, le Steam Deck est une console portable de Valve qui reprend le format de la Switch. Elle permettra d’accéder à sa bibliothèque Steam et de continuer sur petit écran vos jeux commencés sur PC et vice-versa.

Le Steam Deck est prévu pour sortir le 25 février prochain. Cependant, tous ceux qui le souhaitent ne pourront pas se le procurer à cause de la pénurie de semi-conducteurs. Seuls ceux qui l’ont précommandé pourront en profiter. Plusieurs modèles sont proposés et le prix de départ est fixé à 419 euros. La version la plus chère coûte 679 euros.