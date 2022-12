AMD : la Sapphire Radeon RX 7900 NITRO+ a fuité en image, et elle en impose

chapo

Depuis leur sortie, les dernières cartes graphiques de Nvidia, les GeForce RTX 40XX sont l’objet des moqueries de toujours plus d’observateurs. Elles sont puissantes, certes, mais elles sont massives, elles consomment beaucoup trop d’énergie, et en plus, RTX 4090 les prennent feu. Les détracteurs de l’équipe verte vont pourtant devoir mettre de l’eau dans leur vin. VideoCardz a dévoilé de nouvelles images de la Sapphire RX 7900 XTX Nitro+, le GPU haut de gamme de la compagnie hongkongaise, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est, elle aussi, imposante.

À lire — AMD : le benchmark de la RX 7900 XTX a fuité, Nvidia peut vraiment trembler

Si en termes de performances, les GeForce RTX 4080 semblent avoir l’avantage sur les Radeon RTX 7090, ces dernières ne leur cèdent rien au niveau du look. Les cartes de Sapphire sont, elles aussi, énormes. Elles occupent non pas, non pas deux, mais bien trois emplacements et demi en longueur. La bête met bien en évidence ses ailettes de dissipation sur les côtés. Les cartes Nitro+ de Sapphire seront déclinées en deux versions, la RX 7900 TX et la RX 7900 XTX.

La Sapphire RX 7900 XTX Nitro+ s'annonce comme une carte très imposante

Les deux modèles arborent des bandes LED aRGB de part et d’autre de leurs flancs. L’éclairage de ces dernières est bien évidemment personnalisable à travers Sapphire TRIXX, un programme qui à l’instar de MSI Afterburner, permet non seulement de régler l’illumination de la carte, mais aussi d’en définir les moindres paramètres. Fréquence de fonctionnement, vitesse de rotation des ventilateurs ou encore les réglages du moniteur, tout est ajustable. Les cartes disposent d’un dual-BIOS, qui permet de switcher facilement d’un mode Performance vers le mode Silencieux.

La Sapphire RX 7900 XTX Nitro+ dispose de deux ports DisplayPort 2.1 et de deux ports HDMI 2.1. À en croire SoundCardz, c’est la première carte du genre à proposer autant de ports DisplayPort. Aucune information n’a filtré concernant la date de sortie de ces cartes. Les Radeon RX 7900 XT et XTX d’AMD seront officiellement dévoilées le 13 décembre 2022. Elles ne devraient pas tarder à se trouver sur nos étals par la suite.

Source : VideoCardz