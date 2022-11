Gare à cette fausse version de MSI Afterburner, elle infecte votre PC pour miner des cryptos

Les experts en sécurité de Cyble Intelligence & Research Lab ont découvert plusieurs campagnes de phishing ciblant les utilisateurs du logiciel MSI Afterburner. Le malware utilise le programme pour miner des Monero.

MSI Afterburner sert à pousser les performances des cartes graphiques dans leur dernier retranchements. Il permet aussi de surveiller la température du système ou encore de régler la vitesse du ventilateur de votre GPU. En d’autres termes, c’est une application très complète qui a la faveur des gamers. Ce logiciel est donc une cible de choix pour les hackers, qui voient en lui un cheval de Troie idéal pour accéder au PC de leurs victimes potentielles.

Le logiciel malveillant repéré par Cyble se fait passer pour MSI Afterburner. Une fois installé, il vole vos données personnelles et détourne les ressources de votre ordinateur pour collecter des Monero et les envoyer sur un serveur distant. En effet, le malware fonctionne parallèlement à la version légitime d’Afterburner. Le faux programme est hébergé sur un site MSI factice créé par les cybercriminels.

Les pirates ajoutent des fonctionnalités de minage de Monero à MSI Afterburner

Selon les analystes, pas moins de 50 faux sites de MSI auraient été créés pour permettre de distribuer le malware. Les pirates en font la promotion à travers des campagnes de phishing par email, des forums spécialisés ou même des publicités en ligne. Bien que les sites en question ressemblent fortement au véritable site de MSI, il est assez simple de les repérer. Les noms de domaine sont le plus souvent suspects. Cyble cite ainsi des URL telles que mslafterburners.com, msi-afterburner.download ou encore msi-afterburner-download.site.

Le moment choisi pour lancer cette campagne de phishing ne doit rien au hasard. Nvidia vient d’officialiser ses nouvelles cartes graphiques, les RTX 4080 et RTX 4090, et AMD s’apprête à dévoiler ses Radeon RX 7900. Nombre d’acheteurs vont bientôt s’équiper, et probablement utiliser MSI Afterburner pour tirer la quintessence de leur matériel. Veillez à ne télécharger vos logiciels que depuis le site du fabricant, ou à tout le moins, depuis une source sûre.

Source : Tom's Hardware