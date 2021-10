AMD : la mise à jour des pilotes Radeon Adrenalin fait exploser les performances sur Age of Empire 4

AMD vient de publier un nouveau driver Radeon Adrenalin 21.10.3. Ces nouveaux pilotes améliorent considérablement les performances sur des titres récents comme Age of Empire 4, Marvel's Guardians of the Galaxy ou encore Riders Republic.

C'est l'heure des drivers. AMD comme Nvidia ont décidé de publier leurs derniers pilotes graphiques, alors que les jeux de fin d'année commencent à arriver sur PC. Chez l'équipe vert, on a déployé un nouveau driver Nvidia GeForce Game Ready, tandis que l'équipe rouge vient de diffuser le dernier pilote Radeon Software Adrenalin 21.10.3.

Comme l'explique AMD dans son communiqué officiel, ce driver améliore drastiquement les performances de certains de ses GPU sur des titres récents, comme Age of Empire 4, Riders Republic, Marvel's Guardians of the Galaxy ou encore Doom Eternal, qui vient tout juste d'accueillir une mise à jour majeure avec l'intégration du mode Horde et de nouveaux niveaux de maître.

AMD fait exploser les performances sur AOE 4 avec ce driver

Concernant le célèbre jeu de stratégie, AMD évoque une augmentation des performances de l'ordre de 45% en résolution 4K sur une RX 6800 XT. Quant au jeu adapté des Gardiens de la Galaxie, Peter Quill et toute la bande profite d'une hausse des performances de 21% en 4K et avec des réglages en Ultra “comparativement à la version précédente 21.10.2″, avec une Radeon RX 6800 XT. Bien entendu, AMD en a également profité pour corriger certains bugs et problèmes signalés par les utilisateurs. Voici la liste des dysfonctionnements réglés par l'entreprise :

Dans le logiciel Radeon, la fonction CPU Timing peut être absente pour certains utilisateurs équipés de processeurs AMD tels que le processeur Ryzen 5950X

Certains utilisateurs peuvent constater une consommation élevée d'espace disque par le dossier multimédia Athena Dumps

Lors d'un jeu, certains utilisateurs peuvent être confrontés à un écran noir qui scintille si plusieurs écrans sont connectés et qu'ils tentent de basculer entre les fenêtres ouvertes (via le raccourci Alt + Tab)

Battlefield V peut planter pendant une partie sur certains produits graphiques AMD tels que les Radeon RX 6600 Graphics

Une corruption d'image peut être observée sur certains personnages lorsque la fonction Radeon Boost est activée pendant le jeu Cyberpunk 2077 sur certains produits graphics AMD tels que les Radeon RX 6700 XT Graphics

Notez que vous pouvez télécharger directement le dernier driver d'AMD depuis le site officiel ici.