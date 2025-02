RX 9000 : AMD préparerait des prix agressifs pour vous faire oublier les cartes graphiques de Nvidia

Le marché des cartes graphiques vit un moment charnière alors que Nvidia peine à répondre à la demande pour ses RTX 5090 et 5080, tandis qu'AMD prépare une riposte avec sa série Radeon RX 9000. Les tensions autour des stocks et des tarifs pourraient redessiner les rapports de force dans le secteur.

Chez Nvidia, les difficultés d’approvisionnement s’aggravent. Les RTX 5090 et 5080, lancées fin janvier, restent introuvables chez la majorité des détaillants. Certains prévoient des délais de réapprovisionnement allant jusqu’à seize semaines. Cette pénurie profite aux revendeurs : les prix atteignent désormais jusqu’à 3 400 dollars pour une RTX 5090, soit près du double du tarif conseillé par Nvidia. Face à cette situation, les constructeurs comme MSI ou Asus augmentent eux-mêmes leurs prix, creusant l’écart avec les tarifs officiels.

AMD compterait exploiter ces tensions en misant sur des tarifs attractifs pour sa future gamme Radeon RX 9000. Selon des fuites récentes, la RX 9070 XT pourrait être proposée à 599 dollars, soit 150 dollars de moins que la RTX 5070 Ti de Nvidia. Une stratégie offensive qui menacerait également les ventes de l’actuelle RX 7800 XT, dont la production serait arrêtée plus tôt que prévu.

Une offensive calculée en période de pénurie

La sortie des RX 9000 en mars coïncide avec les rumeurs d’un lancement prochain des RTX 5060 Ti et 5060 chez Nvidia. AMD mise sur l’architecture RDNA 4 et la technologie FSR 4 pour rivaliser en performances de ray tracing et en upscaling. Si les premiers benchmarks s’avèrent exacts, la RX 9070 XT pourrait égaler la RTX 5070 Ti tout en restant moins chère.

Cette guerre des prix intervient dans un contexte où les stocks limités de Nvidia poussent certains clients vers des alternatives. Bien que les RTX 5090 et 5080 dominent techniquement, leur indisponibilité prolongée offre une fenêtre à AMD pour séduire les joueurs frustrés. Reste à savoir si l’équipe rouge parviendra à maintenir des livraisons régulières, un point faible récurrent lors des lancements, face à une demande elle aussi soutenue.

En parallèle, les tarifs élevés des GPU haut de gamme incitent certains acheteurs à se tourner vers des PC pré-assemblés. Une tendance qui pourrait s’accentuer si les pénuries persistent, ce qui pourrait redéfinir les stratégies commerciales des deux géants dans une année déjà marquée par l’essor de l’IA.