L’un des plus vieux sites pirates ferme ses portes, les ayants droit crient victoire

Après presque 20 ans de service, un forum de téléchargement illégal ferme suite à une opération conjointe de l'industrie du disque et des autorités.

L'arrivée du système de téléchargement peer-to-peer a révolutionné le partage de fichiers sur Internet. Il a aussi largement contribué à l'essor du piratage. À l'époque, de nombreux forums voient le jour et les utilisateurs partagent des tutoriels ou des actualités sur le domaine. Le temps passant, beaucoup ferment leurs portes, remplacés par les réseaux sociaux. Pas tous cependant. Le forum de téléchargement illégal FileWarez était toujours en activité depuis son ouverture en 2004 au Brésil.

“Était”, car il vient de disparaître. Début octobre, les utilisateurs n'arrivent plus à y accéder. Idem sur Discord ou l'application Telegram, il n'y a plus aucune trace des discussions pourtant régulières. Même les modérateurs sont surpris et ne parviennent pas expliquer ce qu'il se passe. Il faut attendre un post sur la page Facebook de FileWarez pour comprendre : la personne en charge du site y a elle-même mis fin. Elle explique que tôt ou tard, les autorités vont mener une action contre le forum, et qu'il vaut mieux tout arrêter en amont pour protéger les équipes et les inscrits. Quelques jours plus tard, un communiqué de presse confirme la prédiction.

Un célèbre forum pirate ferme ses portes après 19 ans d'activité

La Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI), chargée de faire respecter les droits d'auteur, annonce que FileWarez a été fermé suite à une opération conjointe. Elle a associé des labels musicaux, le groupe anti-piratage APDIF et une unité brésilienne spécialisée dans la lutte contre les cybercrimes. L'IFPI rappelle que “FileWarez était le forum de partage illégal de fichiers le plus établi au Brésil, dédié au partage de contenus musicaux illégaux. Lorsqu'il était actif, le site comptait plus de 118 000 utilisateurs enregistrés et au moins 24 000 utilisateurs actifs mensuels”.

Au final, on ne sait pas qui a agi le premier, mais le résultat est le même. FileWarez s'ajoute à la liste des gros sites de téléchargements illégaux ayant mis la clé sous la porte d'une manière ou d'une autre. Pas sûr que cela fasse baisser le piratage en revanche, la fermeture des services de ce genre n'a généralement pas beaucoup d'effet.

