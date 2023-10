Android vs iPhone : qui change le plus souvent de smartphones ?

Une nouvelle étude révèle à quelle fréquence les utilisateurs de smartphones changent pour un nouveau modèle. Dans un marché où le choix ne manque pas, on pourrait croire que beaucoup craquent pour un modèle plus récent chaque année. Pourtant, c’est loin d’être le cas, surtout dans l’un des deux camps.



Entre les améliorations techniques, les nouvelles fonctionnalités, ou simplement le besoin de briller en société, il existe de nombreuses raisons qui incitent à craquer pour le dernier smartphone en vue. Mais, bien souvent, la réalité rattrape les ambitions dépensières de certains. Alors que les smartphones premium ont dépassé la barre de 1000 euros il y a bien longtemps et que l’inflation bat toujours son plein, la raison l’emporte bien souvent sur la pulsion.

Mais pas pour tous. Certains utilisateurs continuent, chaque année, de délaisser leur smartphone pour la nouvelle mouture. Il est intéressant, dès lors, d’analyser les habitudes de chacun — comprenez les habitués d’iOS contre ceux d’Android. Vous pensiez que les adeptes d’iPhone étaient plus enclins à changer de smartphone une fois par an ? Détrompez-vous, cette habitude revient en majorité au camp d’en face.

Les utilisateurs Android changent plus souvent de smartphones que ceux sur iPhone

C’est ce que nous révèle la dernière étude du CIRP (Consumer Intelligence Research Partners). Le cabinet de recherche indique que 23 % des utilisateurs Android changent de smartphone chaque, contre seulement 10 % des utilisateurs d’iPhone. Le cliché n’est donc qu’une idée reçue, ce qui s’explique d’ailleurs par plusieurs facteurs assez logiques.

Premièrement, beaucoup de smartphones Android sortent chaque année, contre un seul iPhone par an. Le choix (et la tentation) sont donc beaucoup plus forts du côté vert. Ensuite, parlons de nouveau du prix : s’il est parfaitement possible de trouver un smartphone Android à moins de 500 euros, l’équivalent côté iPhone n’existe tout simplement pas.

Enfin, il faut également reconnaître qu’Apple commercialise des smartphones qui tiennent la durée. Avec pas moins de 7 ans de support logiciel pour la dernière génération, l’immense majorité des utilisateurs n’ont aucune raison valable de laisser tomber l’iPhone 15 l’année suivante. Tout comme les cartes graphiques donc, beaucoup se tournent vers l’option la plus premium à date, qu’ils converseront durant plusieurs années, avant de réitérer l’opération.

Source : CIRP