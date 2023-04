Prime Video s’aide de l’IA pour booster le son des dialogues, fini d’activer les sous-titres pour ne rien rater

Amazon vient d’annoncer l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité sur Prime Video, qui plaira sans nul doute à tous ceux qui activent les sous-titres même lorsque le film est en VF. Dialogue Boost, de son doux nom, permet en effet d’augmenter le volume des voix sans faire cracher les haut-parleurs de votre téléviseur. Grâce à l’intelligence artificielle, la plateforme est capable de détecter les passages où les dialogues sont les moins intelligibles.

Vous faites peut-être partie des spectateurs qui activent les sous-titres en toute condition, même lorsque le film ou la série que vous regardez est en VF. On ne vous jettera pas la pierre : avec la multiplication des téléviseurs, hauts parleurs et autres barres de son, sans compter la compression audio nécessaire pour ne pas faire brûler les serveurs des services de streaming qui réduit nécessairement la qualité. Résultat : il peut arriver que certains dialogues soient inintelligibles, le mixage audio ne leur faisant pas toujours honneur.

Amazon a donc décidé de s’attaquer au problème sur Prime Video, et force est de constater que la solution présentée semble très prometteuse. Cette solution, c’est Dialogue Boost, une fonctionnalité qui porte très bien son nom puisqu’elle fait exactement ce que vous pensez : elle augmente le volume des dialogues, sans toucher au reste du design sonore. Mieux encore, cette augmentation cible uniquement les passages où les dialogues sont difficilement compréhensibles.

Prime Video va vous aider à mieux comprendre les dialogues de ses films et séries

Pour ce faire, Dialogue Boost peut compter sur l’intelligence artificielle qui « isole les voix et augmente le volume audio pour rendre les dialogues plus clairs », explique Amazon dans son billet de blog. « Cette approche basée sur l’IA permet d’améliorer de manière ciblée certaines parties du dialogue parlé, au lieu d’une amplification générale du canal central dans un système de home cinéma. », ajoute la firme. Dans les options audio, il est possible de choisir entre une augmentation « moyenne » et « haute ».

Sur le même sujet — Prime Video détrône Netflix et devient numéro 1 des plateformes de streaming

Toutefois, notez qu’il faudra attendre un petit peu avant de voir la fonctionnalité débarquer en France. Pour l’heure en effet, celle-ci est uniquement disponible aux États-Unis, de facto pour les contenus en langue anglaise. Or, même là, tous ne sont pas logés à la même enseigne. Seules quelques séries originales, comme Tom Clancy’s Jack Ryan, ainsi que quelques films y ont droit pour le moment. On espère donc que sa disponibilité va s’étendre dans les mois à venir.

Source : Amazon