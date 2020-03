Amazon va livrer des kits de dépistage du coronavirus à domicile dans la ville de Seattle et ses environs. C’est l’une des zones les plus touchées par le virus aux États-Unis. Les kits de test sont fournis par le Seattle Coronavirus Assessment Network (SCAN), un réseau de chercheurs en santé publique situé à Seattle.

Amazon Care, la division d’Amazon fournissant des soins de santé au personnel de l’entreprise sera le bras logistique de ce programme. En partenariat avec le réseau SCAN, Amazon se chargera de la livraison des kits de test du covid-19 à domicile. Ces tests sont destinés à toute personne vivant dans la région de Seattle, y compris les enfants et les personnes qui ne présentent aucun symptôme du coronavirus, mais pouvant être des porteurs asymptomatiques.

« Répondre à la crise du COVID-19 qui est en évolution rapide doit être un effort communautaire et nécessite le soutien des acteurs publics et privés » a déclaré Kristen Helton, directrice d’Amazon Care à CNBC. « Nous sommes reconnaissants d’être entourés d’une solide communauté de leaders en matière de santé publique et dans le monde universitaire et sommes impatients de mettre l’infrastructure et les capacités logistiques d’Amazon Care au service de cet effort local ».

Comment se déroule le dépistage du coronavirus à domicile ?

Toutes les personnes situées à Seattle et dans le compté de King en général peuvent solliciter la livraison des tests du coronavirus à domicile. Il leur suffit de se rendre sur le site du réseau SCAN et de remplir un formulaire. Si la demande est validée après vérification, un kit de dépistage est envoyé à l’adresse du demandeur qui devra suivre des instructions pour effectuer un prélèvement nasal puis retourner l’échantillon au groupe de recherche.

« Vous serez contacté par un professionnel de la santé si les résultats indiquent que vous pourriez avoir le coronavirus. Si nous ne trouvons pas de coronavirus dans votre écouvillon, une lettre avec votre résultat sera postée à l’adresse où nous avons livré le kit d’écouvillonnage », peut-on lire sur le site de SCAN.

L’équipe logistique affectée sur ce programme est distincte de celle des services de livraison d’Amazon qui sont déjà saturés par les commandes en ligne. L’entreprise assure par ailleurs que « tous les coursiers impliqués dans ce programme ont été formés à la manipulation de matériel médical et distribueront les kits de dépistage à domicile, chez ceux qui en ont fait la demande ». Le programme est pour l’instant limité géographiquement. Nous ignorent s’il sera étendu dans d’autres pays alors qu’en France, le dépistage du covid-19 n’est pas encore accessible à tout le monde.