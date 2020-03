Maladiecoronavirus.fr : un site pour tester si vous avez le coronavirus et vous accompagner

Le gouvernement français a mis en place un site Internet appelé Maladiecoronavirus.fr. Si vous pensez être atteint par le virus, vous pouvez vous y connecter afin de répondre à un court questionnaire et obtenir un premier diagnostic. Il vous aide également à obtenir des informations et des conseils pratiques.

Si vous pensez avoir été contaminé et que vous souhaitez être rassuré, le gouvernement français a mis en ligne ce week-end un nouveau site : Maladiecoronavirus.fr. Sur ce site, relativement similaire à celui lancé par Google la semaine dernière, vous pouvez retrouver un questionnaire à remplir à propos des principaux symptômes de la maladie (toux, fièvre, maux de tête, perte d’odorat, courbature, fatigue).

Le questionnaire brosse également vos antécédents médicaux (problèmes cardiaques, diabète, cancer, asthme, etc.) et intègre dans son calcul si vous faites l’objet d’un traitement médical pour une autre maladie. Il est composé de 23 questions et dure quelques minutes. Un algorithme évalue votre risque selon votre réponse, mais le site prévient qu’il ne constitue pas un diagnostic médical. En fin de questionnaire, le site offre de nombreux conseils. D’abord de rester chez soi. Ensuite de consulter à distance un médecin si le résultat du questionnaire n’est pas favorable.

Un guide pour rassurer et accompagner

Le site rappelle de bien respecter les gestes barrière : lavage de main, utilisation de mouchoir à usage unique, salut sans embrassade ni poignée de main, toux et éternuement dans le coude. Le site rappelle de ne pas prendre d’anti-inflammatoire en cas de maux de tête ou de fièvre, mais du paracétamol, sauf si vous êtes déjà en cours de traitement. Il ne faut alors pas arrêter ce dernier. Un site, covid19-medicaments.com, a été mis en place pour identifier les médicaments qui pourraient aggraver les symptômes du coronavirus.

Rappelons enfin pour finir l’importance du respect du confinement et des gestes barrière. Plus de 291 000 malades ont été touchés par la maladie dans le monde et 12 725 personnes en sont mortes selon le dernier bilan datant de samedi 21 mars. En France, 14 459 cas ont été recensés. Le virus a causé 562 décès. Et le bilan s’alourdit chaque jour, malgré les mesures de confinement. Ce qui explique pourquoi le prix des amendes pour non respect ont fortement augmenté.