Amazon Prime : des retards de livraison sont à prévoir à cause du Coronavirus

Lorsque l’on souscrit à Amazon Prime, c’est pour avoir l’assurance d’être livré dans les 24 heures, voire dans les 2 heures dans certaines zones de France via le service Amazon Prime Now. Mais à cause du Coronavirus, Amazon annonce la couleur : des retards de livraison sont envisagés dans les prochains jours.

La flambée des achats de la part des consommateurs et la rupture des stocks du côté des fournisseurs pourraient avoir un impact sur les livraisons d’Amazon Prime. Dans un message posté sur son blog, Amazon explique que ses équipes sont mobilisées 24 heures sur 24, afin de réapprovisionner ses stocks en marchandises. Mais cela pourrait ne pas suffire, et l’entreprise prévient ses utilisateurs : des délais sur des produits habituellement livrés en 24 heures sont envisagés par la plateforme de e-commerce.

Une situation générée par les achats massifs des internautes paniqués par le Coronavirus

Nul doute qu’Amazon Prime est un réel succès pour l’entreprise de Jeff Bezos. On compte à l’heure actuelle 150 millions d’utilisateurs de ce service, dont le principal atout est d’offrir des délais de livraison extrêmement réduits. Mais la machine pourrait bientôt s’enrayer.

Sur Amazon, de nombreux articles sont d’ores et déjà en rupture de stock, en raison de la hausse soudaine des achats en ligne. La cause en est simple et vous la connaissez déjà certainement : la pandémie de Coronavirus. Quand ils ne peuvent plus se déplacer, ou parce que les magasins sont à court de certaines marchandises, les consommateurs se ruent alors sur les sites en ligne. Les stocks de ces derniers s’amenuisent, jusqu’à se vider totalement. Dès lors, le fait de pouvoir s’approvisionner devient de plus en plus compliqué, que ce soit pour les boutiques physiques ou les sites de e-commerce.

Amazon estime donc que ses délais de livraison risquent d’être plus longs que d’habitude, sans donner davantage de détails sur les délais en question. Par ailleurs, l’entreprise a conseillé à certains de ses employés de travailler à distance et a offert des congés « non rémunérés » à ceux qui travaillent dans des entrepôts. En dehors des carences de marchandise, Amazon risque d’être confrontée aussi à un manque de personnel. De quoi retarder davantage les livraisons.

