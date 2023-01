Netflix, Disney+, Prime Video : le streaming est bien plus populaire chez les seniors que ce que vous pensez

Dans sa dernière étude qui s’intéresse aux utilisateurs de plateformes de streaming, Kantar dresse le portrait des abonnés français. Si certaines données ne surprendront personne, on y apprend notamment que les plateformes de SVOD sont très populaires auprès des plus de 50 ans. Ils sont 33 % à profiter d’au moins un service.

Quand on pense service de streaming, on a plutôt tendance à imaginer ses utilisateurs comme des personnes relativement jeunes, se tenant au courant des dernières sorties et suivant les tendances sur les réseaux sociaux. Si cette description n’est pas fondamentalement fausse, la réalité est toutefois beaucoup plus nuancée. Fini, en effet, l’époque où les plus âgés étaient dépassés pas ces nouveaux moyens de visionner du contenu.

C’est ce que nous révèle la dernière étude de Kantar, qui a tenté de dresser le portrait-robot de l’abonné français moyen — une chose bien plus difficile qu’il n’y paraît. Et ce, entre autres, du fait de la diversité démographique de ces derniers, dans laquelle les plus de 50 ans sont loin d’être sous-représentés. D’après Kantar, ces derniers représentent ainsi 33 %, soit un tiers de l’ensemble des abonnés en France.

Un tiers des plus de 50 ans ont un abonnement à une plateforme de streaming

Qui plus est, nos seniors sont visiblement informés de leurs options, puisqu’ils se trouvent à la fois sur Netflix (32 %) et sur Amazon Prime Video (33 %). En revanche, Disney+ est bien moins populaire chez eux, puisqu’ils ne sont que 19 % à avoir souscrit à un abonnement. Ceci étant, les plus de 50 ans sont les plus nombreux à avoir recours au streaming : les 15-24 ans sont 19 % à utiliser au moins une plateforme, contre 29 % chez les 25-34 ans.

Un écart qui s’explique entre autres par une deuxième donnée. Selon Kantar, ce sont en majorité les CSP+ qui s’adonnent au streaming (35 %). Bien plus en tout cas, que les étudiants, qui ne sont que 12 % à avoir un abonnement. L’Arcom elle-même le dit : le prix et la multiplication des plateformes de SVOD poussent nombre d’internautes au piratage. Une pratique qui ne séduit pas encore les populations les plus âgées.

Source : Kantar