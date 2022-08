Prime Gaming : Assassin’s Creed Origins, Shadow of Mordor, la liste des jeux offerts en septembre 2022 est folle

Comme chaque mois, les abonnés à Amazon Prime vont profiter de 8 nouveaux jeux offerts sur Prime Gaming en septembre. On retrouve dans la liste beaucoup de jeux primés, dont notamment Assassin’s Creed Origins ou encore Middle-Earth : Shadow of Mordor GOTY.

Les jeux Prime Gaming du mois de septembre ont été dévoilés, donnant aux joueurs PC abonnés à Amazon Prime un accès gratuit à différents jeux emblématiques. Après StarCraft : Remastered le mois dernier, ce sont 7 autres titres qui seront offerts le mois prochain. Parmi eux, on retrouvera le très célèbre jeu d'infiltration en monde ouvert d'Ubisoft qui se déroule en Égypte, Assassin's Creed : Origins.

Pour rappel, la sortie du jeu en 2017 a marqué un changement de rythme significatif pour la série, qui a mis de côté son gameplay emblématique au profit d'éléments RPG, bien qu’il soit toujours possible de jouer avec des compétences qui vous rendront furtifs. Cette nouvelle formule a ensuite été reprise dans Assassin's Creed Odyssey et dans le dernier Assassin's Creed Valhalla.

Quels sont les autres jeux offerts par Amazon en septembre 2022 ?

En plus d'Assassin's Creed Origins, les abonnés à Amazon Prime pourront obtenir gratuitement Football Manager 2022, le célèbre jeu de foot qui vous place dans la peau d’un entraineur. On retrouve également le titre dans l’univers du Seigneur des Anneaux : Middle-Earth Shadow of Mordor Game of the Year Edition.

La sortie de ce dernier au mois de septembre n’est probablement pas une coïncidence, puisqu’Amazon va lancer le 2 septembre prochain sa nouvelle série Le Seigneur des Anneaux The Rings of Power. Le jeu vous permettra donc de vous plonger dans l’univers de Tolkien en attendant la sortie de nouveaux épisodes. Vous pouvez d’ailleurs aller visionner la dernière bande-annonce avant le lancement de la série.

Parmi les autres jeux gratuits pour les membres Prime, citons The Dig de LucasArts et Steven Spielberg, ou encore We The Revolution, qui vous plonge dans l'univers sanglant de la Révolution française. On retrouve également Castle on the Coast, Defend the Rook, mais aussi Word of the Law : Death Mask Collector Edition.

Voici un récapitulatif de tous les titres offerts en septembre 2022 :