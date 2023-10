Blue Origin va livrer dans l’espace avec son nouveau vaisseau spatial

Blue Origin, l'entreprise spatiale de Jeff Bezos, ex-patron d'Amazon, dévoile Blue Ring, une plate-forme dont le but est de pouvoir fournir l'aide logistique nécessaire aux autres vaisseaux directement dans l'espace.

Tout le monde ou presque a entendu parler de SpaceX, la société du milliardaire Elon Musk à l'origine de la fusée Starship, dont on attend le prochain vol d'essai. Mais ce n'est pas la seule personne extrêmement riche à s'être lancée dans la conquête de l'espace. Jeff Bezos, fondateur et ex-patron d'Amazon, a de son côté créé Blue Origin. L'idée est sensiblement la même : construire des vaisseaux et infrastructures spatiales. L'entreprise propose également des vols touristiques dont le billet s'achète 28 millions de dollars.

Blue Origin fait aussi dans le B2B (une entreprise fournit un bien ou un service à une autre entreprise) et dévoile Blue Ring, une plate-forme spatiale mobile multi-fonctions. Son but affiché est “d'assurer la logistique et la livraison dans l'espace”. Plus précisément, le vaisseau peut s'occuper de “l'hébergement [de matériel], le transport, le ravitaillement, le relais de données et la logistique, y compris une capacité de cloud computing […]”. En résumé, Blue Ring veut fournir les services dont pourraient avoir besoin les autres vaisseaux et stations spatiales sans avoir à revenir sur Terre.

Blue Ring va livrer du carburant et des matériaux directement dans l'espace

Un Blue Ring peut transporter environ 3 tonnes de charge utile, tout en se déplaçant de manière plus dynamique. Plutôt que de dépendre uniquement des orbites prévisibles, sur lesquels sont envoyés les satellites par exemple, le vaisseau ambitionne d'aller autant que possible vers le “point de livraison”. Par exemple en allant livrer du matériel sur différents orbites. Idem pour ravitailler une navette en carburant.

La propulsion de Blue Ring sera assurée par un mélange d'énergie chimique et solaire. La firme n'a pas donné plus de précision sur le moteur, si ce n'est que les panneaux solaires utilisés s'étendent sur un peu plus de 13 m². Le premier lancement de la plate-forme ne se fera pas attendre : il devrait avoir lieu dès 2025.

