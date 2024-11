Amazon vend un accessoire scandaleux qui va faire criser les utilisateurs de voitures électriques

Amazon vend actuellement un accessoire scandaleux qui risque bien de pousser les utilisateurs de voitures électriques à la crise de nerf. On vous explique tout.

On le sait, on peut littéralement acheter tout et n'importe quoi sur Amazon. Un coussin en forme de petit ami, un casque gonflable sèche-cheveux, un répulsif à chat à ultrasons, un set de golf pour les toilettes… Les produits loufoques ne manquent pas dans le catalogue du géant américain.

En revanche, cet accessoire repéré par nos confrères du site Automobile Propre risque bien de faire criser les propriétaires de voitures électriques. En effet, il est actuellement possible d'acheter un “Prank Port”, comprenez un faux port de charge pour voiture électrique.

Amazon vend un faux port de charge de VE, c'est une blague ?

Autant le dire tout de suite, la description du produit est tout bonnement scandaleuse : “Cet article fantaisie imprimé en 3D reproduit l'apparence d'un véritable port de charge de VE, vous permettant de “charger” avec humour votre véhicule thermique, diesel ou essence”.

Comme si cela ne suffisait pas, les créateurs de cette mascarade affirment que le “Prank Port” est parfait “pour se garer sur les emplacements de véhicules électriques et obtenir des réactions hilarantes […] et créer des moments viraux sur les réseaux sociaux”.

Ils ajoutent qu'il s'agit du cadeau idéal “pour les pères, les propriétaires de pick-up, les détracteurs des véhicules électriques et ceux qui aiment plaisanter et faire preuve d'audace”. Vous en conviendrez, on atteint ici un niveau de stupidité sans précédent.

Une pratique totalement illégale en France

Ce que la description oublie étrangement de préciser, c'est que cette pratique est totalement illégale. En effet, stationner de manière abusive sur un emplacement réservé aux VE est réprimandé en France comme le prévoit l'article R417-10 du code de la Route : “Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques”.

Ceux qui aiment prendre leurs aises sur une aire réservée à un VE peuvent écoper d'une amende forfaitaire de 35 euros. C'est valable aussi bien pour les thermiques que pour les propriétaires de voitures électriques qui décident de “camper” sur ces places une fois la charge terminée.

Notez qu'en cas de paiement tarif, la note peut passer à 75 €… Et même jusqu'à 150 € en cas de récidive avérée. Par ailleurs, “lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré les injonctions des agents de l'ordre, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites”. Précisons que ce faux port magnétique est disponible en import au prix de 22,99 dollars. Le prix à payer pour avoir l'air d'un idiot et pour écoper d'une amende.