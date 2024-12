Le prix des voitures neuves augmente, mais elles ont de moins en moins d’options, voici pourquoi

Une étude européenne révèle que le prix des voitures neuves grimpe régulièrement alors que le nombre d'options diminue. Il y a plusieurs explications à cela, voyons lesquelles.

Acheter une voiture neuve ne se résume pas à choisir un modèle et une couleur. Une étape importante du processus consiste à consulter le catalogue des options afin de désigner celles dont on souhaite équiper son futur véhicule.

Mais d'après une étude du cabinet Jato Dynamics, c'est une pratique qui se perd de plus en plus en Europe, et notamment en France. La firme a analysé la configuration des voitures vendues dans notre pays, en Allemagne, Italie, Espagne et Grande-Bretagne.

Sur les 7 premiers mois de l'année 2024, 2,9 options les équipent en moyenne. En 2021, il y en avait 4,4. À première vue, on peut y voir un désintérêt pour ces ajouts, sauf que ce n'est pas nécessairement le cas.

Comme le précise Jato, ce constat “peut en partie être expliqué par l’enrichissement produit effectué par les constructeurs, qui ont augmenté le nombre d’équipements en série au détriment des options“. Exemple en Allemagne : le GPS est actuellement monté en série dans 45 % des autos, contre 32 % en 2021. En conséquence, le prix d'achat augmente.

Pourquoi les voitures neuves sont plus chères alors qu'elles ont moins d'options qu'avant

On peut expliquer le phénomène par deux raisons principales. D'abord, les réglementations européennes qui obligent les constructeurs à équiper leurs véhicules de dispositifs de sécurité jusque là proposés en option. Le limiteur de vitesse en fait partie par exemple. Ensuite, les marques suppriment de leur catalogue les ajouts pouvant augmenter les émissions de CO2, qui doivent être de plus en plus faibles pour respecter les directives. Ainsi jantes larges et barres de toit, entre autres, disparaissent progressivement.

Parmi les pays considérés, la France est celui dont les acheteurs sont les plus frileux : 1,8 option en moyenne entre janvier et octobre 2024. En 2023, ils étaient à 2,6. Il y a cependant de grosses différences selon la marque concernée. Celles et ceux qui craquent pour une Audi ajoutent 6,2 options, tandis que les adeptes de Toyota ne sont qu'à 0,6.

Si le tarif des voitures neuves augmente bel et bien (1 % de hausse sur 2024, après 7 % en 2023 et 8 % en 2023), c'est donc parce qu'elles sont plus équipées qu'avant, mais sans que l'acheteur ait le choix de supprimer certaines options pour alléger la facture.

Source : UFC-Que Choisir