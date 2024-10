Amazon livrera vos courses le jour de la commande en même temps que d’autres articles

Amazon veut faciliter la corvée des courses en les livrant avec vos autres articles commandés sur la plateforme. Du lait, des tomates, des chaussettes et une batterie externe dans le même colis, c'est possible.

Depuis plus de 5 ans, Amazon n'est plus seulement une immense plateforme de vente en ligne sur laquelle on peut trouver à peu près tous les objets dont on pourrait avoir besoin. C'est également un e-commerce proposant des produits alimentaires, frais ou non. Nous ne parlons pas des magasins physiques Amazon Go ouverts aux États-Unis, dont beaucoup ont fermé depuis. Il s'agit bien là de commander des œufs, des fruits ou du lait directement depuis le site.

Techniquement, vous pouvez le faire en France en passant par l'enseigne Monoprix, qui possède un onglet dédié sur la page d'accueil d'Amazon. Mais l'on pense surtout au service Amazon Fresh, qui lui n'a pas encore débarqué chez nous. Il s'agit ni plus ni moins d'un supermarché, bien réel, dans lequel sont récupérées les denrées commandées depuis Amazon. Exactement comme le proposent de multiples marques dans l'Hexagone. L'ex-entreprise de Jeff Bezos passe à la vitesse supérieure en proposant de tout inclure dans une seule commande.

Amazon va combiner vos courses et vos autres commandes dans la même livraison

En clair, si vous allez sur Amazon pour acheter une batterie externe et un lot de 10 paires de chaussettes, vous pouvez en même temps ajouter un pack de lait, des framboises et un pot de sauce marinara. L'ensemble sera livré le jour même ou le lendemain matin, en fonction des créneaux disponibles (et de votre choix). Une évolution logique qui rend la plateforme encore plus pratique. D'autant que la livraison est gratuite sur les produits alimentaires.

Pour le moment, cette possibilité est testée aux États-Unis uniquement. Elle est réservée aux membres Prime. La firme parle de l'étendre au plus grand nombre, mais dans la mesure où la France n'a toujours pas accueilli Amazon Fresh, on doute qu'elle voit le jour de sitôt dans le pays. Heureusement que de nombreuses enseignes permettent déjà la livraison des courses à domicile.