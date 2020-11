Amazon s’associe à Nintendo et envoie des colis customisés aux couleurs de Mario

Amazon et Nintendo ont révélé un partenariat pour les 35 ans de Mario. À l'occasion, le géant du e-commerce envoie de manière aléatoire à ses clients des colis spéciaux au design revisité aux couleurs de la licence. La firme japonaise a quant à elle précisé qu'acheter ses produits sur la plateforme de vente de en ligne n'augmente pas les chances de recevoir ces cartons en édition limitée.

Après la bourde d'Amazon France qui avait laissé fuiter plusieurs jeux Nintendo Switch, il semblerait que les deux entreprises se soient réconciliées. La firme japonaise a annoncé sur son site que durant tout le mois de novembre, les clients Amazon recevront peut-être leurs achats dans des colis aux couleurs de Mario. Ce partenariat a lieu à l'occasion des 35 ans du personnage de jeu vidéo le plus célèbre au monde.

La marque a également précisé que n'importe qui pouvait recevoir ces colis en édition limitée et qu'il ne fallait en aucun cas commander un article en particulier. De facto, commander un produit Nintendo n'augmente pas les chances de tomber sur un carton à l'effigie du plombier italien. Dans les “détails de la mission” donnés par Nintendo à l'occasion de l'événement, il est bien écrit que les colis seront distribués de manière aléatoire, dans la limite des stocks disponibles.

Nintendo célèbre l'anniversaire de Mario aux côtés d'Amazon

Ce n'est pas la première opération lancée par Nintendo pour célébrer l'anniversaire de sa mascotte favorite. Nintendo a notamment ressorti une Game & Watch à cette occasion, qui donnait la possibilité de rejouer à de nombreux jeux sortis sur NES. D'autres missions en lien avec Mario ont également été proposées sur son site tout au long de l'année, comme un quiz consacré à la licence ou le fait de jouer à Super Mario Bros™ 35.

Amazon a quant à elle lancé une page entièrement consacrée au héros à la casquette rouge. Dessus, on retrouve une frise chronologique reprenant les dates clés de la licence, de sa création en 1985 aux derniers jeux publiés. De nombreuses informations y sont disséminées, permettant ainsi d'en apprendre plus le personnage le plus reconnaissable du jeu vidéo.

Source : engadget