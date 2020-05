Amazon France montre depuis quelques jours plusieurs listings de jeux Nintendo Switch mystérieux issus d’Ubisoft, Warner, Bethesda, Square Enix ou encore Take 2. Plusieurs internautes estiment que les éditeurs préparent le référencement de titres inédits sur Switch en amont de leur annonce.

Tout part d’une liste de nouveaux articles mystérieux apparus dans le catalogue d’Amazon France. Lorsque l’on clique sur ce lien, on atterrit en effet sur une liste de résultats, qui comprend plusieurs articles sans image et avec un nom générique et qui ne laissent transparaître que trois infos.

Les éditeurs de jeux Switch semblent préparer la sortie de jeux inédits en 2020

D’abord, c’est une certitude, ce sont des jeux. Le peu d’informations que ces listings donnent sont que leur date de sortie est prévue pour 2020, le nom du studio et la console pour laquelle ils sont destinés. Plusieurs internautes ont leur petite idée sur la raison d’être de ces listings. En fait, les éditeurs pourraient bien préparer ainsi en amont le référencement de leurs jeux pour la Nintendo Switch.

Histoire qu’ils soient mieux mis en valeur dans les moteurs de recherche lors de leur sortie, qu’il s’agisse de Google ou de celui d’Amazon. Ainsi on dénombre :

2 jeux Bestheda dont un jeu Switch et un jeu Switch/PS4

2 jeux Square Enix pour la Switch

2 jeux Warner dont une exclusivité Switch et un jeu multiplateformes

2 jeux Ubisoft multiplateformes

1 jeu Take Two multiplateforme

1 exclusivité Switch de Capcom

A partir de là on ne peut que faire des suppositions. Il se pourrait par exemple que Bestheda porte Doom Eternal sur Switch. Warner pourrait lancer un Shadow of Mordor ou les jeux Batman Arkham. Ubisoft pourrait porter des Assassin’s Creed tandis que Take Two pourrait porter un jeu de basket NBA, un ancien GTA ou la trilogie Bioshock par exemple. Et vous, qu’en pensez-vous ? De quels jeux ces éditeurs préparent le lancement ? Partagez votre avis dans les commentaires !