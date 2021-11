Amazon Prime Video : vous pouvez désormais partager des clips depuis l’application sur iOS

Amazon a ajouté une des meilleures fonctionnalités de Twitch à son application de streaming Prime Video. En effet, il est désormais possible de partager des clips de vos séries préférées sur les réseaux sociaux.

Si vous avez déjà essayé de faire une capture d’écran sur des applications comme Netflix ou Disney+, vous savez probablement que la plupart des plateformes de streaming vidéo vous empêchent de capturer du contenu. En effet, la plupart des applications de streaming utilisent des protections DRM qui rendent l'écran noir lorsque vous faites une capture d'écran ou enregistrez l'écran.

Cependant, Amazon vient de permettre aux utilisateurs de son application Prime Video sur iOS d’enregistrer des clips de 30 secondes qu’ils peuvent ensuite partager sur les réseaux sociaux ou par message. Malheureusement, l'option de partage ne sera disponible que pour certains contenus, mais c’est déjà mieux que de ne rien pouvoir partager du tout.

À lire également – Prime Video : Amazon lance un abonnement totalement gratuit, mais il y a un piège

Comment enregistrer un clip sur Amazon Prime Video ?

Pour enregistrer un clip de votre série préférée, vous devez d’abord ouvrir l’application sur iOS. Cependant, l’application Android n’est pas oubliée et devrait aussi être mise à jour bientôt, mais Amazon n’a pas donné de date précise.

Lorsque vous regarderez un film ou une émission éligible, dont notamment du contenu original Amazon comme la saison 1 de The Boys, The Wilds, Invincible et Fairfax, vous remarquerez un nouveau bouton de partage. En cliquant dessus, vous mettrez le contenu en pause et vous accéderez à un éditeur contenant 30 secondes d'un clip que vous pourrez couper à votre convenance et prévisualiser avant de le partager.

Lorsque vous êtes prêt à partager le clip, vous pouvez sélectionner l'icône “Partager” pour le télécharger ou le partager via Instagram, Facebook, Twitter, iMessage, Messenger et WhatsApp. Amazon prévoit de permettre aux utilisateurs de partager des extraits d'un plus grand nombre de ses films et séries originales à l'avenir, mais n’a pas dévoilé quand elle allait étendre la fonctionnalité à davantage de contenu. On ne sait pas non plus s’il sera possible de clipper d’autres séries en dehors du contenu Amazon Originals.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, Amazon espère peut-être attirer davantage d'utilisateurs sur Prime Video en encourageant ses utilisateurs à partager des extraits de son contenu original avec leurs amis et leurs followers. On sait que Prime Video se porte bien, puisque son nombre d’abonnés à grimpé de 8,4 % en un an, alors que celui de Netflix n’a augmenté que de 2,4 %.

Source : The Verge