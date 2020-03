Netflix Party : comment regarder des films et séries à plusieurs chacun de chez soi

Netflix Party est une extension Chrome très utile en période de confinement puisqu’elle permet de s’organiser des séances de binge watching entre amis sur Netflix, tout en restant chacun chez soi pour éviter tout risque de contamination. On vous dit tout sur comment utiliser cette extension !

Le confinement a eu raison de vos soirées entre amis ? Il existe pourtant des tonnes de choses à faire ensemble… derrière votre ordinateur. Et si on vous disait par exemple qu’il est possible d’organiser des soirées de binge watching tout en restant chacun chez soi ? Attention, on ne parle pas ici de se donner simplement rendez-vous à une certaine heure pour décider de regarder la même chose ensemble, mais d’une expérience complète : lorsque vous mettez le contenu en pause, il faut par exemple qu’il soit en pause chez tout le monde.

Et que vous puissiez regarder la même chose exactement au même moment. Il faut également qu’il soit possible de discuter en direct. Et que retrouver le contenu à partager soit particulièrement facile. C’est là qu’intervient l’extension Chrome Netflix Party. L’idée est très simple : vous allez sur un contenu Netflix – vous obtenez alors un lien à partager avec vos amis. L’extension s’occupe de synchroniser la lecture et d’ouvrir une fenêtre de chat. Vous aurez ainsi le succédané le plus proche possible de vraies soirées de binge watching entre amis.

Comment organiser des soirées de binge watching virtuelles sur Netflix

Pour cela c’est très simple :

Installez l’extension Chrome Netflix Party en cliquant sur ce lien

Demandez à vos amis d’installer eux aussi l’extension

Lancez la lecture de n’importe quel contenu sur Netflix sur Chrome

Cliquez sur l’icône de l’extension

Cliquez sur le bouton Start the Party

Copiez et envoyez le lien généré à vos amis

Vous verrez si vos amis sont connectés dans la fenêtre de chat

Notez que vos amis devront impérativement avoir un compte Netflix actif pour pouvoir rejoindre la séance de binge watching. A tout moment, si vous ou l’un de vos amis met le film ou la série en pause, tout le monde sera sur pause. Vous pouvez restreindre le contrôle à votre ordinateur. Pour cela cochez Only I have control avant de cliquer sur Start the Party.

Vous avez utilisé l’extension ? Qu’en avez-vous pensé ? Partagez votre retour dans les commentaires !