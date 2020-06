Amazon Prime Video permet de regarder des films et séries entre amis chacun chez soi

Amazon lance une nouvelle fonction appelée Watch Party. Grâce à elle, vous pouvez inviter jusqu’à 100 amis afin de regarder le même programme, ensemble et en simultanée, mais à distance. Une messagerie est évidemment intégré au service. Seule contrainte : tous les participants doivent être membre Amazon Prime.

Vous avez certainement des amis qui regardent la même série que vous. D’autres encore n’ont pas encore visionné un film que vous aimeriez voir. Et, en cette période trouble où la distanciation sociale est toujours de rigueur pour endiguer la progression du COVID-19, il n’est pas si facile d’inviter chez soi une bande de potes pour partager un bon moment télévisuel.

Plex, l’application video devenue plate-forme de streaming, a lancé en mai dernier une fonction appelée Watch Together. Le but : inviter les mêmes amis à s’installer dans leur salon pour regarder ensemble un film ou une série… mais à distance. Une idée amusante qui n’a pas échappé aux grands noms du streaming américain, comme Hulu ou HBO, mais pas encore à Netflix. C’est désormais au tour d’Amazon. La firme déploie en effet une nouvelle fonction dans Prime Video dont le principe est identique. Cela s’appelle Watch Party.

Jusqu’à 100 participants simultanément

Concrètrement, avec Watch Party, vous choisissez un contenu vidéo et vous invitez des amis à le regarder en même temps que vous. Celui qui choisit le film est l’hôte. Les autres sont ses invités. L’hôte contrôle la télécommande (marche, pause, arrêt, retour en arrière, etc.) et les autre suivent. Bien sûr, personne n’est seul : une messagerie instantanée est intégrée pour échanger des informations, des réactions ou des envies de popcorn.

Pour accéder au service, rien de plus simple : à côté du bouton « liste des favoris », vous avez un nouveau bouton appelé Watch Party. Appuyez dessus pour accéder à l’interface où vous pouvez saisir l’adresse mail de vos invités. Notez que vous pouvez inviter jusqu’à 100 comptes. Cela ressemblera bientôt à une salle de ciné virtuelle.

Tous les participants doivent être abonnés Prime

Il y a bien sûr plusieurs contraintes. La première est la compatibilité du contenu avec le système. Tous les films et toutes les séries comprises dans l’abonnement Amazon Prime le sont. Qu’il s’agisse des programmes créés pour Amazon Prime ou non. Les contenus commercialisés (location ou achat) et les chaînes premium ne le sont évidemment pas.

La seconde contrainte est que tous les participants doivent habiter dans le même pays (pour une histoire de droit). Aujourd’hui, Watch Party n’est prévu qu’aux Etats-Unis. La dernière contrainte est le statut de chaque participant : ils doivent tous être titulaires d’un compte Amazon Prime. Impossible donc d’inviter des amis qui n’ont pas les droits pour regarder les contenus de la plate-forme.

Source : Techcrunch