Amazon Prime Day : voici la liste des 30 jeux offerts aux abonnés

Amazon va lancer les 12 et 13 juillet prochain les Amazon Prime Day. Comme d'habitude, ce sera l'occasion pour les abonnés Amazon Prime de profiter de nombreuses promotions exclusives sur plus de deux millions de produits. Par ailleurs, les abonnés pourront également mettre la main sur une trentaine de jeux gratuits. En voici la liste complète.

Depuis 2015, Amazon organise ce qu'on appelle les Amazon Prime Day, un évènement promotionnel réservé aux abonnés Amazon Prime, la formule Premium du géant du e-commerce. Durant ces deux jours, les utilisateurs peuvent profiter de tarifs préférentiels sur plus de deux millions de produits, que ce soit sur du high-tech, du jeu vidéo, des smartphones et bien d'autres catégories.

Cette année, l'édition 2022 des Amazon Prime Day se déroulement du 12 au 13 juillet 2022. Et en plus de cette avalanche de promotions, les abonnés Amazon Prime pourront également mettre la main sur une trentaine de jeux gratuits via le service Prime Gaming, comme vient de l'annoncer l'entreprise américaine sur son blog officiel.

Pour rappel, Prime Gaming est un portail compris dans l'abonnement Amazon Prime, et il permet d'obtenir régulièrement des jeux gratuits, ainsi que divers contenus pour vos titres préférés comme des personnages, des skins exclusifs, des boosts ou des mises à niveau.

Amazon offre plus de 30 jeux lors des Amazon Prime Day

Du 21 juin au 13 juillet, il sera donc possible de récupérer gratuitement une trentaine de jeux. Une fois n'est pas coutume, Amazon a décidé de glisser du lourd dans cette sélection annuelle. En effet, les joueurs pourront ajouter à leur ludothèque Mass Effect Legendary Edition, la compilation qui regroupe les trois premiers épisodes de la célèbre saga de Bioware.

Cette version ultime inclut des graphismes retravaillés pour chaque opus, ainsi que plus de 40 DLC. De quoi passer tout l'été au frais avec l'équipage du Normandy. Les amateurs de grosses cylindrées pourront jeter leur dévolu sur Grid Legends et Need for Speed Heat.

Quant aux fans de Star Wars, il sera possible de mettre la main sur trois titres cultes, Star Wars : Jedi Knight – Jedi Academy, Star Wars Jedi Knight II – Jedi Outcast et l'excellent Star Wars Republic Commando.

Liste complète des jeux offerts par Amazon

Mais sans plus attendre, voici la liste complète des jeux offerts aux abonnés Prime lors des Amazon Prime Day :

Mass Effect Legendary Edition

Need for Speed Heat

GRID Legends

Star Wars Jedi Knight – Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight – Jedi Outcast

Star Wars Republic Commando

10 Second Ninja X

8Doors : Arum's Afterlife Adventure

Addling Adventures

Bang Bang Racing

Clouds & Sheep 2

Death Squared

Fatal Fury Spécial

Giana Sister : Twisted Dreams

Gone Viral

HUE

Manuel Samuel

Metal Slug 2

Metal Unit

Pumped BMX Pro

Puzzle of The Year – 10 Pack

Rain World

Road Trip – 3 Pack

Samurai Shodown II

Serial Cleaner

The Crow's Eye

The Darkside Detective

The Darkside Detective : A Fumble in the Dark

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The Metromicon : Slay the Dance Floor

Pour rappel, si vous n'êtes pas abonné à Amazon Prime, il est possible d'essayer la formule Premium d'Amazon pendant 30 jours gratuitement.