Resident Evil : la série Netflix se plante en beauté

La première saison de la toute nouvelle série estampillée Resident Evil vient de débarquer sur Netflix. Et autant dire que les critiques sont loin d'être élogieuses. Le show enregistre d'ailleurs un score catastrophique sur Rotten Tomatoes, le célèbre agrégateur de notes et d'avis sur les films et séries.

Exceptés de rares cas comme le Silent Hill de Christophe Gans ou la série Arkane, les adaptations de jeux vidéo sur le petit/grand écran n'ont jamais vraiment été heureuses. Malgré tout, les plateformes de streaming sont de plus en plus nombreuses à s'engager sur ce terrain dangereux. On attend toujours pour 2023 la série The Last of Us de HBO, tandis qu'un film Bioshock est en préparation chez Netflix.

Quant à Resident Evil, elle fait partie des licences vidéoludiques les plus adaptées à l'écran, notamment avec la saga initiée par Paul W. S. Anderson. Or, Netflix a lancé ce 14 juillet 2022 une toute nouvelle série inspirée de l'univers horrifique de Capcom.

Disponible en intégralité depuis quelques jours donc, les premiers avis sur le show commencent à se multiplier sur la toile. Et autant dire que les critiques sont loin d'être élogieuses dans l'ensemble. Pourtant, il y avait de l'espoir tant la proposition de Netflix semblait s'éloigner du carcan habituel. En effet, le service de streaming avait annoncé vouloir proposer un scénario “original” centré sur les deux filles d'Albert Wesker, grand méchant emblématique de la saga.

La série Netflix Resident Evil se plante en beauté

Mais force est de constater que le pari est loin d'être tenu, comme en témoignent les scores de la série Resident Evil sur le célèbre agrégateur Rotten Tomatoes. En effet, le show obtient la note moyenne de 51% concernant les avis de la presse. Quant aux avis du public, le désaveu est encore plus fort, avec un score catastrophique de 25% pour l'instant.

Les critiques pointent principalement du doigt la faiblesse du scénario, des personnages creux et des situations clichées au possible, sans oublier des références aux jeux bombardées sans véritable raison, hormis celle de faire plaisir aux fans hardcore de la licence (au détriment de toute logique scénaristique).

“Je considère qu'il s'agit d'une autre expérience ratée d'Umbrella”, assène Brian Tallerico du site RogerEbert.com. “Se déroulant dans le présent et dans le futur, la série n'est pas particulièrement engageante dans les deux cadres temporels, et ressemble moins à une évolution qu'à une variante peu inspirée de ce qui l'a précédé”, assure Brian Lowry de CNN.

Du côté du public, les avis sont tout aussi radicaux : “Pas de personnages de RE, pas de lore de RE. En gros, un drame adolescent avec des zombies. Les personnages qu'ils nous ont donnés sont ennuyeux et stupides. Le scénario de cette série est mal écrit. C'est difficile à regarder…”, résume un utilisateur. Face à cette avalanche de critiques dévastatrices, difficile d'envisager la mise en production d'une saison 2. Il faudra attendre une déclaration officielle de Netflix pour en savoir plus.