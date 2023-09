Amazon pourrait lancer un abonnement payant pour Alexa

Amazon pense que dans un avenir proche, son assistant vocal Alexa offrira suffisamment de valeur pour que les clients soient prêts à payer un abonnement pour l'utiliser, si l’on en croit les propos d’un des dirigeants de l’entreprise.

Amazon envisagerait de faire payer un abonnement pour les fonctions d'intelligence artificielle d'Alexa au cours des prochaines années. Cette information est issue d'une interview de Dave Limp, SVP d'Amazon Devices & Services, qui quitte l'entreprise dans le courant de l'année.

Il s’agit donc d’une mauvaise nouvelle pour tous les utilisateurs, qui arrive au moment ou il est actuellement question d'introduire des publicités dans Prime Video au début de l'année prochaine, et qu'il faudra payer pour ne pas les voir.

Alexa ferait face à des problèmes de rentabilité chez Amazon

Selon Dave Limp, Amazon pourrait commencer à facturer un abonnement pour Alexa, et a indiqué que le coût de la formation et de l'exécution des modèles d'intelligence artificielle générative pour les nouvelles fonctions d'intelligence artificielle de l'enceinte intelligente en était la raison. Cela fait maintenant quelques mois qu’Amazon avait décidé de mettre Alexa de côté, mais avec ces nouveaux investissements, il semble que l’entreprise soit enfin prête à lui redonner de l’importance.

Amazon prévoit d'offrir des fonctions d'IA intelligente supplémentaires sur ses produits Alexa, ce qui expliquerait pourquoi une formation supplémentaire et d'autres modèles d'IA sont impliqués. Limp a également ajouté qu'il est probable que l'itération actuelle d'Alexa reste gratuite, et qu'une option plus “premium” soit disponible, avec des capacités et des fonctionnalités plus avancées. Après tout, ChatGPT dispose déjà d'une version payante, ChatGPT Plus. Il semble qu'Amazon ait donc l'intention de faire en sorte qu'Alexa offre un jour prochain une valeur comparable.

Lundi, Amazon a annoncé un investissement pouvant atteindre 4 milliards de dollars et une participation minoritaire dans Anthropic afin de développer de grands modèles de langage, et cela pourrait être directement lié à ses projets pour Alexa. Limp n'a pas voulu donner de calendrier pour la facturation de l'accès à Alexa par Amazon, mais il a déclaré que “ce n'est pas dans des décennies”. Il a ajouté qu'Alexa devrait devenir “remarquable” avant que cela ne se produise.