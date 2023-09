Amazon visé par une plainte pour maintien illégal de son monopole sur le commerce en ligne

La Commission fédérale du commerce des États-Unis (FTC) a déposé une plainte antitrust longtemps attendue contre le détaillant en ligne Amazon, qu'elle accuse de nuire aux consommateurs en étouffant la concurrence.

La Federal Trade Commission et plus d'une douzaine de procureurs généraux d'État américains ont intenté une vaste action antitrust contre Amazon, alléguant que le géant du commerce électronique a illégalement tiré parti de sa position dominante sur le marché pour éradiquer les concurrents potentiels.

Un procès de 172 pages révèle comment Amazon aurait orchestré une campagne de longue haleine visant à évincer ses concurrents de l'espace de vente en ligne en contraignant financièrement les marchands qui dépendent de sa plateforme.

Amazon est accusé de pratiques illégales par les États-Unis

« Notre plainte explique comment Amazon a utilisé un ensemble de tactiques punitives et coercitives pour maintenir illégalement ses monopoles », a déclaré Lina Khan, présidente de la FTC. « La plainte contient des allégations détaillées sur la façon dont Amazon exploite aujourd'hui son pouvoir de monopole pour s'enrichir tout en augmentant les prix et en dégradant le service pour les dizaines de millions de familles américaines qui font leurs achats sur sa plateforme et les centaines de milliers d'entreprises qui dépendent d'Amazon pour les atteindre. L'action en justice intentée aujourd'hui vise à obliger Amazon à rendre compte de ces pratiques monopolistiques et à rétablir la promesse perdue d'une concurrence libre et loyale ».

Par exemple, selon la FTC, Amazon a porté atteinte à la concurrence en exigeant des vendeurs sur sa plateforme qu'ils achètent les services logistiques internes d'Amazon afin de bénéficier des avantages réservés aux meilleurs vendeurs, ce que l'on appelle l'éligibilité “Prime”. D’ailleurs, l’entreprise a récemment dévoilé les dates de l’édition d’automne 2023 de son « Prime Day ».

La FTC affirme également que l'entreprise oblige, de manière anticoncurrentielle, les vendeurs à proposer leurs produits sur Amazon aux prix les plus bas partout sur le web, au lieu de leur permettre de proposer leurs produits sur des places de marché concurrentes à un prix inférieur.

Selon la FTC, les pratiques anticoncurrentielles présumées entraînent une dégradation du service à la clientèle sur Amazon, des résultats de recherche qui privilégient les produits d'Amazon par rapport à ceux de ses rivaux et des frais plus élevés pour les vendeurs sur Amazon.

Amazon réfute les accusations de monopole

David Zapolsky, vice-président senior de la politique mondiale et avocat général d'Amazon, a déclaré dans un communiqué que l'action en justice était « erronée du point de vue des faits et de la loi, et nous sommes impatients de faire valoir nos arguments devant le tribunal ». Il ajoute d’ailleurs que « Les pratiques contestées par la FTC ont contribué à stimuler la concurrence et l'innovation dans l'ensemble du secteur de la vente au détail et ont permis d'offrir un plus grand choix, des prix plus bas et des délais de livraison plus courts aux clients d'Amazon, ainsi que de meilleures opportunités pour les nombreuses entreprises qui vendent dans les magasins d'Amazon ».

L'élément clé de l'affaire est que les consommateurs perdent de l'argent et obtiennent de moins bonnes offres en raison du monopole présumé. La législation anticoncurrentielle américaine est complexe, mais en général, les procureurs doivent démontrer que les entreprises ont agi d'une manière qui nuit aux consommateurs sur le plan financier.

Khan a également laissé ouverte la possibilité que les dirigeants d'Amazon soient tenus personnellement responsables s'il existe des preuves suffisantes de leur responsabilité dans le comportement prétendument illégal d'Amazon. Ce n’est pas la seule plainte du genre à laquelle doit faire face l’entreprise, puisqu’elle est aussi actuellement attaquée par une action en justice qui l’accuse d’avoir gonflé les prix des iPhone et iPad d’Apple.