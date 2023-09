Google Podcasts va fermer ses portes, vous devrez utiliser YouTube Music d’ici 2024

Google a annoncé l'abandon de Google Podcasts au profit de YouTube Music, qui sera la « destination podcast centralisée » de l'entreprise. L'entreprise n'a pas encore communiqué de date d'arrêt ferme, mais a mentionné que cela se produirait en 2024.

Si vous utilisez Google Podcasts, préparez-vous à lui faire vos adieux. Google prévoit de fermer l'application dans le courant de l'année prochaine afin de centraliser l'écoute des podcasts sur YouTube Music, qui a commencé à prendre en charge les chaînes de podcasts en avril dernier.

Lancé pour la première fois sur Android en 2018, Google Podcasts permettait aux utilisateurs d'écouter gratuitement une bibliothèque de podcasts tout en recevant des recommandations personnalisées. En 2020, Google a déployé une refonte de l'application et l'a finalement portée sur iOS. Le service est également disponible sur le web, Windows et macOS.

Clap de fin pour Google Podcasts

L'application de podcasting rejoindra donc le nombre croissant de produits que Google a supprimés au fil des ans. L'entreprise prépare actuellement le terrain pour permettre aux utilisateurs de Google Podcasts de migrer vers la plateforme YouTube Music avant que l'arrêt ne se produise. « Pour les utilisateurs, cela signifie un outil de migration simple et la possibilité d'ajouter des flux RSS de podcasts à leur bibliothèque YouTube Music, y compris des émissions qui ne sont pas actuellement hébergées par YouTube », explique Google.

Mieux encore, Google indique qu'il vous permettra de télécharger un fichier OPML de vos abonnements, ce qui vous permettra de passer à une autre plateforme si vous ne souhaitez pas utiliser YouTube Music. « Nous savons que cette transition prendra du temps, mais ces efforts nous permettront de construire un produit extraordinaire et une destination unique qui récompensera les créateurs et les artistes et offrira aux fans la meilleure expérience de Podcasts », explique l’entreprise. « Pour l'instant, rien ne change et les fans continueront d'avoir accès à YouTube, YouTube Music et Google Podcasts. Nous nous engageons à faire preuve de transparence dans la communication des changements à venir avec nos utilisateurs et nos podcasteurs, et nous aurons plus d'informations à partager sur ce processus dans les mois à venir ».

Pour rappel, en début d'année, Google a annoncé son intention d'intégrer les podcasts à l'application YouTube Music aux États-Unis et de les déployer dans le monde entier avant la fin de l'année. La nouvelle n'est donc probablement pas une surprise pour beaucoup. En outre, Google affirme que d’ailleurs 23 % des utilisateurs américains utilisent YouTube pour des podcasts hebdomadaires, contre seulement 4 % pour Google Podcasts.