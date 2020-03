Amazon paye désormais le double du salaire horaire pour les heures supplémentaires

Amazon va payer double le salaire de ses employés d’entrepôt pendant les heures supplémentaires. Cette mesure a été annoncée alors que l’entreprise fait face à une hausse sans précédent des commandes dans le contexte du coronavirus. Les employés recevront 2 fois le taux horaire de leurs salaires jusqu’au 9 mai prochain, contre 1,5 précédemment.

Depuis l’aggravation de la crise du coronavirus, Amazon multiplie les initiatives pour amortir la pression liée à l’augmentation exponentielle des commandes. L’entreprise a notamment annoncé l'embauche de 100 000 travailleurs supplémentaires aux États-Unis. Cela s’accompagne d’une augmentation du salaire horaire pour les employés dans ses entrepôts aussi bien aux États-Unis qu’en Europe.

Après l’augmentation du salaire base, Amazon vient d’annoncer la hausse du taux de majoration des heures supplémentaires qui est désormais de 100% aux États-Unis contre 50% jusqu’à présent. En d’autres termes, les employés d’entrepôt vont recevoir le double de leur salaire horaire pour les heures supplémentaires, et ce, jusqu’au 9 mai 2020.

Un premier cas de covid-19 chez Amazon

Cette mesure a été annoncée quelques jours après qu’un employé d’Amazon a été testé positif au nouveau coronavirus aux États-Unis. Les employés des entrepôts se disent inquiets pour leur santé en plus de subir une charge de travail particulièrement intensive ces derniers jours. The Verge a interrogé 24 employés d’entrepôt et chauffeurs-livreurs qui ont décrit des conditions de travail difficiles.

Ils parlent de lieux de travail surpeuplés, d’un manque de dépistage pour ceux qui ressentent des symptômes, d’une pénurie de produits de nettoyage et d’un rythme qui rend l’assainissement difficile. Les mêmes conditions sont dénoncées en France par des employés d’Amazon qui réclament la fermeture des entrepôts pendant le confinement.

Pour l’heure, les entrepôts restent opérationnels et font face à l’explosion des commandes. Amazon a décidé à cet effet de suspendre la livraison des produits non-essentiel en France. « Les employés de nos centres de distribution se concentreront sur la réception et l’expédition des produits dont les clients ont le plus besoin à l’heure actuelle » a expliqué la firme. En d’autres termes, Amazon va se focaliser sur les articles importants tels que les produits de base, les équipements médicaux et autres produits essentiel dont la demande est hausse actuellement.

